El Supremo premia a Aldama por su colaboración y acorrala a Sánchez en otros procedimientos

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama, a cuatro años y medio de prisión pero, debido a que ha colaborado a lo largo de todo el juicio, no será necesaria su entrada en prisión. De esta manera, Aldama podrá seguir colaborando a esclarecer otros casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Este lunes el Supremo ha condenado, junto a Aldama, al exministro de Transporte José Luis Ábalos, a 24 años de prisión y al que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, a 18 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada ‘caso mascarillas’.

Tal y como publicó Libertad Digital, Víctor de Aldama se encuentra colaborando en otras causas que acorralan al presidente del Gobierno, al margen del juicio de las mascarillas. De hecho, Aldama ha colaborado en la investigación del caso mascarillas que se lleva a cabo por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Según señalaron fuentes jurídicas a este diario, Aldama también resulta una pieza fundamental en la investigación del pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública –en la que se encuentra imputado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán— y en la de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, causas que también instruye el juez Ismael Moreno. No obstante, también hay que sumarle su colaboración en el caso hidrocarburos, investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y en el caso Begoña Gómez.

"Cooperación plena y continua" con el Supremo

La sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a los tres miembros de la organización criminal, a la que ha tenido acceso este diario, señala que Aldama no se limitó a "confesar" sino que ha ido aportando documentación a lo largo de la investigación.

Según recoge el Supremo, Aldama ha aportado información que acredita el inicio de las relaciones con el exministro, negadas por este y desconocidas por los investigadores; aportó el contrato de arrendamiento con opción de compra del piso en el Paseo de la Castellana; y entregó también información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas. Además, precisa que todo lo que ha aportado ha sido corroborado y ha servido para dar "sentido a la documental analizada".

"En definitiva, consideramos que este acusado ha prestado una cooperación plena y continua, a lo largo de todo el procedimiento, mantenida y completada en el juicio oral, facilitando información veraz y relevante, medios de prueba y datos significativos para la acreditación de los hechos enjuiciados; así como para el esclarecimiento de otros hechos delictivos y la incriminación de otros copartícipes", señala la sentencia.

"Ello alcanza una mayor intensidad, en cuanto que los hechos presentan una indudable complejidad en la investigación, y le hacen merecedor del reconocimiento de la atenuante analógica de confesión tardía o de colaboración con la justicia en forma muy cualificada, como postulan su defensa y las acusaciones populares", añade.

La sentencia recuerda que la colaboración con la Justicia se debe "premiar" dependiendo de la intensidad de la misma y precisan que en el caso de Aldama la colaboración ha sido "máxima" por lo que requiere una compensación a la altura.

Por todo ello el Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de prisión pero se le suspende la pena con la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

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