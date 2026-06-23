Felipe VI pide confianza en la democracia en estos días "un tanto oscuros"

El rey Felipe VI ha presidido este martes el Diálogo Anual de Políticas del Club de Madrid, un foro que congrega a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos, además de a diversos expertos. Durante su intervención, el Rey ha realizado un firme llamamiento a seguir confiando en la capacidad de consenso y cooperación que ofrece el sistema democrático, especialmente en unos días que ha calificado como "un tanto oscuros".

Felipe VI ha estado acompañado en este foro por la presidenta del Club de Madrid, la exmandataria costarricense Laura Chinchilla, y el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida.

En su intervención, que llega sólo un día después de la condena a Ábalos.y Koldo García, el Rey ha recordado cómo el dramático legado de dos guerras mundiales sigue advirtiendo a la humanidad sobre los terribles efectos de apartarse del camino de la razón, una vía que en la actualidad "vuelve a estar en cuestión".

Ante un panorama global donde la interdependencia entre las naciones es mayor que nunca, el Rey ha lamentado que "pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte". Según ha expuesto, esa misma conexión internacional que durante décadas fue concebida como un factor de aproximación, es percibida hoy por muchos "como una vulnerabilidad".

En este sentido, el monarca ha planteado el desafío que supone cooperar cuando la confianza ciudadana "se ha erosionado". Se ha referido a quienes persiguen que los meros logros materiales prevalezcan por encima de los derechos y las libertades, y a quienes buscan que los intereses particulares primen "sobre la dignidad, la participación democrática y el Estado de Derecho".

La tarea de "construir un mundo más libre"

Frente a estas amenazas, Felipe VI ha animado a los presentes a continuar la "tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado". Todo ello con el objetivo primordial de colaborar para "aliviar sufrimientos" y aportar "esperanza y dignidad" a las sociedades contemporáneas.

Asimismo, ha subrayado que la defensa de los bienes públicos globales —tales como la estabilidad climática, la seguridad sanitaria y alimentaria, o un entorno digital fiable— no constituye únicamente "una obligación moral", sino también una decisión estrictamente "racional". El Rey ha advertido de que los altos costes de la inacción superan con amplitud los de la prevención frente a potenciales crisis y conflictos.

"Actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado", ha sentenciado. Finalmente, el monarca ha concluido que los grandes acuerdos globales precisan siempre de "legitimidad, confianza y rendición de cuentas", tres pilares que las democracias, frente a otros regímenes, son las que mejor han aprendido a producir y sostener a lo largo de la historia.