La acusación popular pedirá imputar a la directora de la Guardia Civil en el caso de las cloacas del PSOE

La acusación popular de Hazte Oír en el caso de las cloacas del PSOE dará traslado al PP, que lidera la acusación popular unificada, para que solicite la investigación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

El general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil ha declarado como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que trasladó una nota a Mercedes González cuando recibió información acerca de la operación orquestada por Leire Díez para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al teniente coronel Antonio Balas. El general al mando ha calificado esta información como "fiable", si bien no ha desvelado sus fuentes por ser "reservadas".

Según han adelantado fuentes de la asociación, Hazte Oír solicitará al letrado del PP, Alberto Durán, que pida al juez Pedraz que investigue a Mercedes González después de las testificales que han tenido lugar este jueves. Aunque el letrado de los populares no comparta la petición de Hazte Oír, podría dar traslado al juez de la pretensión de una de las acusaciones que forman la acusación popular unificada, como ya pasó en el caso Plus Ultra.

En este último, varias acusaciones populares querían solicitar la prisión provisional para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; mientras que los populares coincidían con el Ministerio Fiscal en solicitar tan solo la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país. Al haber discrepancias, Durán trasladó al juez Calama ambas posibilidades y pidió que, si no decidía retirar el pasaporte, lo hiciese subsidiariamente hacia la pretensión de las otras acusaciones populares.

Desde Hazte Oír, consideran que la imputación de Mercedes González "debe tener lugar cuanto antes"; ya que consideran que los indicios hasta el momento eran suficientes y que, tras las testificales de los dos altos mandos de la Guardia Civil, existen todavía más señales que apuntan hacia la colaboración de Mercedes González con las cloacas.