La realidad penitenciara de Ábalos: no pisará la calle, al menos, hasta 2032

A pesar de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han sido condenados a 24 y 19 años de prisión, estos podrán acogerse a beneficios penitenciarios por buena conducta; por lo que, en el mejor de los casos, su realidad dentro de prisión se reducirá a menos de la mitad de su condena.

El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor, Koldo García, a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas. En el caso de Ábalos la permanencia máxima en prisión, por el momento, es de 15 años y 18 meses de prisión; y, en el de Koldo, de 15 años en la cárcel. Los implicados tienen más causas abiertas que les podrían sumar más tiempo a la citada pena de prisión.

Según han informado fuentes penitenciarias a Libertad Digital, un reo que no presenta problemas de calado en una prisión puede comenzar a recibir permisos penitenciarios cuando cumpla un cuarto de su condena. Así, el exsecretario de Organización socialista podría comenzar a recibir permisos para salir de la cárcel cuando pasen 6 años, 1 mes y 15 días después de su entrada en prisión. Esto es, desde el 27 de noviembre de 2025, cuando el magistrado instructor Leopoldo Puente decretase la prisión provisional para Ábalos y su exasesor. Por lo tanto, Ábalos podría poner un pie fuera de la cárcel el 3 de enero de 2032. En el caso de Koldo, podría optar a sus primeros permisos a partir de una fecha proporcional.

Esta salida de prisión no sería para nada definitiva. Se trataría de permisos que progresivamente irían ampliándose. Es decir, Ábalos podría comenzar saliendo dos días para pasar de nuevo varias semanas en prisión. Así, iría poco a poco ampliando los permisos hasta llegar al tercer grado, lo que le permitiría salir durante el día para después dormir en la cárcel. Los permisos se comienzan acordando de unos tres o cuatro días y después se amplían hasta llegar a los seis días o una semana; siempre y cuando no se superen los dieciocho días de permiso en seis meses. Es decir, que tendrían un máximo de 36 días de permiso al año antes de alcanzar la opción del tercer grado, algo que con buena conducta podría pasar en unos dos años. En este caso, Ábalos podría obtener el tercer grado cuando cumpla los ocho años de prisión.

"Lo primero es que ya dejan de ser internos preventivos, pasan a ser lo que se llama interno penado. Al ser un interno penado, hay que clasificarlo. Lo habitual es que se clasifiquen en segundo grado penitenciario, que es el régimen ordinario en el que están ahora mismo. Ahí pueden optar a los permisos a partir de cumplir un cuarto de la pena", explican estas fuentes, que destacan que Ábalos y Koldo comenzarán a recibir tratamiento, que se transformará para ellos en actividades de rehabilitación penitenciaria, enfocada en este caso a la rehabilitación de los presos que han cometido delitos económicos.

Todo ello, eso sí, teniendo en cuenta que en penas mayores a cinco años –como sucede en ambos casos— existe lo que se llama período de seguridad. Eso significa que un juez tiene que evaluar la situación y que, si lo hace negativamente, tendrían que cumplir, al menos, la mitad de la pena. Esto significaría que Ábalos cumpliese doce años sin pisar la calle y Koldo otros ocho.

Existe además otra peculiaridad que se sustenta en el artículo 100.2 de la Ley Penitenciaria, que estipula que un reo podría beneficiarse de un trato para colaborar con una asociación para pedir el tercer grado antes de lo que marca la norma general. Algo que "sería muy cantoso" que se produjera en una causa de carácter político porque significaría que obtendrían ayuda del partido al que pertenecieron, es decir, al PSOE.

Todo ello, sin tener en cuenta las futuribles sentencias condenatorias que sufra la trama Koldo, cuyas penas se sumarían a las ya impuestas.