La UCO certifica una reunión de Tubos Reunidos con Cerdán en Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certifica en uno de sus atestados a los que ha tenido acceso Libertad Digital en el marco de la trama SEPI que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió en 2024 con dirigentes de la empresa Tubos Reunidos SA en la sede nacional de los socialistas, en la madrileña calle de Ferraz.

El juez Santiago Pedraz ordenó un registro en el marco del caso de las cloacas en una de las sedes de Tubos Reunidos. La compañía vasca fue objeto también de un rescate por parte de la SEPI en 2021, que, según la investigación, habría contado con la intervención de Antxon Alonso –el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Leire Díez y Vicente Fernández, que se habrían llevado una comisión de 114.950 euros a cambio de influenciar a favor del mismo. Además, la investigación salpica al PNV, ya que la trama SEPI habría organizado una reunión con el expresidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, para conseguir un aplazamiento de un pago de cerca de 10 millones de euros.

En el marco del mismo aplazamiento y anteriormente a su reunión con el PNV, los dirigentes de la compañía vasca ya se personaron en Ferraz para tratar el aplazamiento con Santos Cerdán debido a su delicada situación económica. "La coyuntura existente en este caso es que la mercantil TUBOS REUNIDOS había procedido a la venta de un inmueble en Sestao, percibiendo por ello unos ingresos netos por valor de 15.200.000€. Sin embargo, en aplicación del contrato de financiación con la SEPI, TUBOS REUNIDOS debía depositar 9.882.309,45€ de esos 15.200.000€ en una Cuenta de Amortizaciones y Seguros de la SEPI, sin poder disponer de tales cantidades", explica el informe de la Guardia Civil.

En este sentido, explica que la compañía quería evitar el pago a la SEPI para disponer de los fondos de la venta de ese inmueble. "Para ello, la sociedad contó nuevamente con los servicios de VICENTE y LEIRE. En este caso se observa un cambio de dinámica con respecto a las anteriores gestiones, motivado aparentemente con la pérdida de capacidad que, al menos con el responsable del rescate de Tubos Reunidos en ese momento, había tenido VICENTE. Es por ello que en este caso fue LEIRE la que presentó una mayor iniciativa en estos contactos, recurriendo para solventar la situación a SANTOS o a miembros del Gobierno Vasco", ahonda el informe.

Es entonces, por intermediación de la fontanera socialista, el propio secretario de Organización del PSOE habría recibido en la sede de Ferraz a los responsables de Tubos Reunidos: "Como previsible resultado de estas gestiones, habría tenido lugar una reunión entre VICENTE, LEIRE, DE LAS HERAS, URRUTIA y SANTOS el 13.11.2024 en el despacho de este último en la sede del PSOE de la calle Ferraz", es decir, en la planta noble de la sede del PSOE. Las gestiones de la trama SEPI acabaron dando su resultado después de que, además, intervinieran los nacionalistas vascos.

"Como consecuencia de esto, días antes -28.02.2025- VICENTE había recibido de DE LAS HERAS un nuevo contrato de servicios de asesoramiento, apoyo e intermediación de cara a que TUBOS REUNIDOS retuviese liquidez. Este contrato ofrecía una remuneración de 40.000€ por el éxito en dichas gestiones. En el marco de este contrato, VICENTE giró el día 06.03.2025 una factura a TUBOS REUNIDOS por un valor de 40.000 € (42.400 € una vez aplicado el IVA y las retenciones), la cual le fue finalmente abonada el 30.04.2025", sentencia el informe de los investigadores, que fue ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

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