La UCO señala al PNV por un rescate de 112 millones: "Hablar con ellos y que se apruebe en una semana no es casualidad"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado mensajes de la trama SEPI –Hirurok, vinculada a las cloacas del PSOE— en los que se señala directamente su influencia dentro del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que habría influenciado para que la empresa vasca Tubos Reunidos S.A. recibiese un rescate de 112,8 millones de euros.

El juez Santiago Pedraz ordenó un registro en el marco del caso de las cloacas en una de las sedes de Tubos Reunidos. La compañía vasca fue objeto también de un rescate por parte de la SEPI en 2021, que, según la investigación, habría contado con la intervención de Antxon Alonso –el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Leire Díez y Vicente Fernández; que se habrían llevado una comisión de 114.950 euros a cambio de influenciar a favor del mismo.

Según un informe de la UCO recogido en el sumario levantado por Pedraz la pasada semana al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el día 13.07.2021 el expediente de TUBOS REUNIDOS fue elevado de nuevo ante el Consejo Gestor del FASEE, siendo esta vez aprobado". Los mensajes encontrados en el Grupo Hirurok apuntan hacia una intermediación de la trama SEPI con dirigentes del PNV. "No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación", "Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad".

Anteriormente a los mencionados, se encuentran mensajes en los que se interpela a Antxon Alonso para que preguntase "qué opina el PNV" del rescate. Su opinión era esencial porque el "secretario de Estado está poniendo pegas". Se referiría al secretario de Estado de Economía, parte del Consejo de la SEPI. Este estaría influido por el criterio de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Al parecer, según los mensajes enviados por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, su criterio influía menos que el de los dirigentes del PNV.

"Como consecuencia de esta aprobación y tras una serie de contactos y reuniones entre julio y noviembre de 2021, se formalizó un contrato entre TUBOS REUNIDOS y MEDIACIONES MARTÍNEZ –una empresa instrumental utilizada por Antxon Alonso para cobrar presuntas mordidas— el 01.12.2021, mediante el cual se pagarían 60.000€ anuales conceptuados como la prestación de servicios de asesoramiento y desarrollo de negocio, respondiendo realmente estos pagos al 'agradecimiento' por los servicios prestados en el marco del rescate", explica el informe, que destaca un pago total de casi 115.000 euros.

Andoni Ortuzar se reunió con Tubos Reunidos

Unos años más tarde, en 2024, la trama habría vuelto a actuar con Tubos Reunidos para obtener una segunda ayuda procedente de la SEPI. Esta contó con el visto bueno de Santos Cerdán a través de la fontanera socialista Leire Díez y, para conseguirla se acordó una reunión intermediada por Antxon Alonso con el máximo dirigente del PNV, Andoni Ortuzar:

De forma paralela a estos hechos, VICENTE se ofreció (27.11.2024) a organizar una reunión entre TUBOS REUNIDOS y representantes del PNV, concretamente se menciona en estos mensajes a Andoni ORTÚZAR ARRUABARRENA, entonces presidente del partido, y Joseba AURREKOETXEA BERGARA, responsable de Organización. Las gestiones para la organización de esta reunión las habría llevado a cabo VICENTE a través de Elena SÁNCHEZ ÁLVAREZ, habiendo intercambiado con ella varios correos electrónicos en este sentido. Finalmente, la reunión habría tenido lugar el 28.01.2025, habiendo acudido a la misma DE LAS HERAS y VICENTE por parte de TUBOS REUNIDOS y Andoni ORTÚZAR y Joseba AURREKOETXEA por parte del PNV.

A este respecto, la UCO certifica que se habría validado la solicitud de la ayuda: "Esta solicitud, en contraposición a lo que venía produciéndose con respecto al resto de solicitudes o gestiones efectuadas por TUBOS REUNIDOS, se resolvió en un corto periodo de tiempo. Concretamente el 21.03.2025 la solicitud de TUBOS REUNIDOS recibió la validación de la Dirección de Económico Financiera; el 25.03.2025 la de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y el día 28.03.2025 el Comité de Negocio del FASEE formuló propuesta favorable". La solicitud estaba encaminada a aplazar un pago de 10 millones de euros a la SEPI.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com