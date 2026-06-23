La Justicia obliga a pagar el plus de productividad en las extras de los guardias civiles

Nuevo revés judicial para la Administración en materia retributiva dentro de la Guardia Civil. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha logrado una sentencia que reconoce el derecho de los agentes a percibir íntegramente el complemento de productividad estructural en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, una reclamación que la organización venía defendiendo desde hace años.

La resolución ha sido dictada por el Tribunal Central de Instancia, Sección Contencioso-Administrativo de Madrid, que concluye que la denominada productividad estructural tiene una naturaleza "fija, periódica y vinculada al puesto de trabajo". Por ello, el órgano judicial considera que dicho complemento debe formar parte de las pagas extraordinarias que perciben los guardias civiles.

Según ha destacado AEGC, la sentencia respalda plenamente los argumentos defendidos por sus servicios jurídicos. La asociación sostenía que esta productividad no depende del rendimiento concreto de cada agente, sino que se abona de forma regular por el puesto desempeñado. Además, recuerda que su percepción se mantiene incluso durante los periodos de vacaciones o de incapacidad temporal.

El fallo judicial también obliga a la Administración a abonar las cantidades que los agentes dejaron de percibir durante los cuatro años anteriores a la reclamación presentada. A ello se suman los correspondientes intereses legales devengados desde la reclamación inicial, lo que podría incrementar de forma significativa las cantidades finales que deberán percibir los afectados.

Desde la asociación profesional consideran que esta resolución constituye un importante precedente para el conjunto de la Guardia Civil. A juicio de AEGC, la sentencia establece una doctrina favorable para futuras reclamaciones relacionadas con el abono de este complemento y refuerza la posición de los agentes que decidan exigir judicialmente las cantidades que consideran adeudadas.

No obstante, la organización advierte de que el reconocimiento judicial no implica una aplicación automática para todos los guardias civiles. Según denuncia, cada afectado deberá seguir reclamando individualmente para lograr el cobro de las cantidades correspondientes, una situación que, en su opinión, provoca una innecesaria judicialización de conflictos que podrían resolverse por vía administrativa.