El general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil se ha reiterado en la nota en la que informó a la directora general, Mercedes González, de que existía una investigación en contra de la Unidad Central Operativa (UCO) y el teniente coronel Antonio Balas.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, llamó a declarar tanto al mencionado alto cargo de la Guardia Civil como al comandante Juan Manuel del Barco Mostazo, en el caso en el que investiga las presuntas cloacas del PSOE. El magistrado Santiago Pedraz se encuentra investigando una presunta estructura criminal que habría pagado el PSOE con el objetivo de dinamitar los procedimientos que investigan la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber Libertad Digital, el general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil se ha ratificado en que envió una nota a González informándole de que existía una operación que intentaba desestabilizar las acciones de la UCO, por lo que la directora de la Guardia Civil conocía expresamente que había una operación en marcha para desprestigiar a los investigadores de su cuerpo. De hecho, para cuando se envía la nota, Mercedes González ya se había reunido hasta en tres ocasiones con Leire Díez.

El general al mando ha asegurado que consideraba "fiable" la información que plasmó en la nota y que por ello se la envió a la cabeza de la Guardia Civil; sin embargo, ha rehusado desvelar las fuentes de las que provenía la información aseverando que estas son fuentes reservadas por su naturaleza policial. En la nota, el general advertía severamente a González:

Por parte de esta Jefatura, se han obtenido informaciones que apuntan a la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes (en concreto del teniente coronel Antonio Balas Dávila). El objeto de esta campaña sería tratar de crear un corriente de opinión y de

influencia basada en la supuesta falta de rigor profesional y en la existencia de motivaciones espurias en las investigaciones desarrolladas por la UCO, buscando con ello que esta impresión se extendiera a las actuaciones que afectan al entorno de los miembros del Gobierno. Entre el grupo de personas citado se encontraría al menos una mujer identificada como María Leire Díez Castro, y un segundo, Fran Ortega, que habían contactado al menos con el entorno de Hafesa, y del propio comandante Villalba, con objeto de aglutinar sus estrategias de defensa y dirigirlas contra la instrucción que lleva a cabo la UCO.

En otro orden de cosas, el comandante y secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Juan Manuel del Barco Mostazo, ha defendido a sus superiores, los cuales podrían estar implicados en la operación contra la UCO, como dejan entrever los indicios recogidos en el sumario de las cloacas. Así, ha achacado a los dos agentes interrogados por Balas en la sede nacional de la Guardia Civil que cambiasen su declaración ante la UCO para desvelar que se habían sentido presionados por sus superiores para participar en la operación contra la UCO cuando anteriormente, siempre según su versión, habían dicho haber actuado por cuenta propia sin sentirse presionados por González. Ambos han declarado como testigos.

Pedraz recibirá este jueves al abogado de las cloacas Jacobo Teijelo, quien se encuentra imputado en el caso por haber participado junto a Leire Díez y Santos Cerdán en los objetivos de las cloacas socialistas.