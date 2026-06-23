Zapatero critica "la reutilización del material" que le imputa en el escándalo de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez Calama información acerca de los diferentes elementos de prueba que han servido al magistrado para imputar al exdirigente socialista en la causa por la que se investiga el rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. La defensa critica "la reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos de aquel para el que fue lícitamente obtenido".

El dirigente socialista es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

"En el marco de estas Diligencias de investigación de Fiscalía, la UDEF ha procedido a analizar conversaciones de WhatsApp y otras informaciones que se contendrían en el disco duro denominado "CRUCIAL", que aparentemente contiene una parte de las evidencias digitales obtenidas en las entradas y registros del 24 de octubre de 2024, en ejecución de las referidas solicitudes de cooperación judicial internacional", señala un escrito de la defensa de Zapatero, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El escrito argumenta que sin conocer el contenido del mismo, deduce que contendría "información obtenida en las entradas y registros practicadas tanto en el despacho profesional del abogado D. Miguel Palomero de Juan" y "conversaciones de WhatsApp seleccionadas, obtenidas en el domicilio particular de dicho abogado". De igual manera, señala que varias de estas conversaciones intervenidas a Miguel Palomero aparecen reflejadas en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La defensa argumenta que no ha encontrado el auto por el que se autoriza al Ministerio fiscal o a la policía judicial para que analizaran el dispositivo llamado CRUCIAL, así como la lectura y los análisis de las conversaciones privadas del abogado, Sr. Palomero de Juan, y otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros practicados en cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional". El uso de estas conversaciones "han permitido incidir de manera eficiente en la imputación de actos penalmente reprochables a mi defendido".

"Si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) y el derecho a la protección de datos personales (art. 18.4 CE)", señala el escrito.

Por otro lado, mediante otro escrito, Zapatero ha presentado un recurso contra la decisión del juez de no ampliar la Comisión Rogatoria que se había acordado remitir a los Estados Unidos respecto de un dispositivo incautado a Rodolfo Reyes que la Homeland Security Investigations había entregado a la policía española.