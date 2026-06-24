El Tribunal de Instancia de Madrid ha autorizado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a entrar por el garaje de los Juzgados de Plaza de Castilla para acudir a la cita fijada por el juez Peinado para hacer entrega de su pasaporte.

El ritual del Juzgado de Instrucción Nº 41, Juan Carlos Peinado, citó a la mujer de Pedro Sánchez este miércoles para que hiciera entrega de su pasaporte y para que informase en el caso de poseer alguno de otra nacionalidad. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también se encuentra investigada por el juez Peinado, estaba citada también para esta jornada. No obstante, Álvarez se adelantó y presentó este martes en sede judicial su pasaporte.

Así se desprende de un escrito del Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se señala que acceden a que Begoña Gómez "acceda a la sede judicial de Plaza de Castilla por el garaje para entregar su pasaporte ante el Letrado de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la plaza judicial número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, estando citada el día 24 de junio a las 18:00 horas".

No obstante, la misma nota señala que "esta autorización no se extiende a la asistencia letrada de la investigada que deberá acceder por el acceso general para profesionales, en los términos que se establezcan por el personal de seguridad de la sede judicial".

La decisión del Tribunal se produce después de que desde el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno solicitasen esta medida "con la finalidad de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad".

"En el informe que acompaña señala que existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada", señala el tribunal.