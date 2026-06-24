Begoña Gómez entrega su pasaporte en el juzgado tras el requerimiento del juez Peinado

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido este miércoles a los Juzgados de Plaza de Castilla para atender al requerimiento del juez Peinado de entregar su pasaporte.

La mujer de Pedro Sánchez estaba citada este miércoles a las 18:00 por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, tras la imposición de medidas cautelares contra ella y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrado procesó el pasado mes de abril a Begoña Gómez y a su asesora por corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Gómez ha hecho la entrega efectiva de su pasaporte al Letrado de la Administración de Justicia poco después de las 18:00. La mujer de Sánchez ha accedido por el garaje sobre las 17:45 mientras que minutos más tarde lo ha hecho por la puerta principal su abogado Antonio Camacho. El depósito del documento se habría producido sin ninguna incidencia y las mismas fuentes precisan que se habría notificado a Gómez la apertura de juicio oral.

Hazte Oír con un pasaporte con la imagen de Begoña Gómez a las puertas del Juzgado

Hazte Oír, acusación popular personada en el caso Begoña Gómez ha acudido a las puertas del Juzgado y su secretario Javier María Pérez Rolán ha señalado a los medios de comunicación que "había un evidente riesgo de fuga". Por otro lado, también ha señalado que "toda la escandalera que han montado ha sido precisamente porque ese riesgo de fuga existía y ahora solo queda ya esperar al jurado, a la constitución de las preguntas y posteriormente formación del jurado que la debe juzgar".

Entrada por el garaje

Begoña Gómez ha accedido este miércoles por el garaje de los Juzgados de Plaza de Castilla tal y como solicitó al tribunal el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. El tribunal de Instancia de Madrid aceptó la petición de Presidencia del Gobierno "con la finalidad de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad".

"En el informe que acompaña señala que existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada", señaló el tribunal.

Medidas cautelares

El juez Peinado envió a Begoña Gómez a juicio y la impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado. Estas mismas medidas fueron impuestas a Álvarez, quien también tenía que hacer entrega este miércoles de su pasaporte, aunque se adelantó a la cita y lo entregó el martes. De igual manera, el magistrado también envió al empresario Juan Carlos Barrabés a juicio por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El magistrado tomó la decisión tras la audiencia preliminar del pasado lunes 15 de junio, donde se vivieron momentos de "máxima tensión" entre el juez y el abogado de Begoña Gómez y las acusaciones populares solicitaron las medidas cautelares al percibir riesgo de fuga.