Caos en el AVE Madrid-Sevilla por segundo día consecutivo: desmayos, evacuados y retrasos por un robo de cable

La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla vuelve a sufrir este miércoles una jornada de graves incidencias por segundo día consecutivo, tras un nuevo problema en la infraestructura ferroviaria que ha obligado a activar medidas de emergencia y ha provocado retrasos, interrupciones parciales y quejas masivas de los pasajeros.

Según ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif, la circulación puede verse afectada por un robo de cable entre Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha, registrado en torno a las 18:15 horas. Los equipos técnicos trabajan para resolver la incidencia "lo antes posible", mientras el tráfico ferroviario del corredor Madrid–Andalucía acumula demoras.

⚠️Un robo de cable entre Urda y Malagón puede afectar a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía con retrasos. 👷‍♀️Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 24, 2026

Esta nueva avería llega apenas unas horas después del colapso ferroviario vivido la noche anterior, cuando la caída de un cable sobre la catenaria –ajeno a la red ferroviaria– provocó una interrupción total de la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, dejando sin servicio durante horas la conexión de alta velocidad y generando fuertes aglomeraciones en la estación sevillana.

Durante aquel episodio, la operadora Renfe informó de retrasos de hasta 10 horas en algunos trayectos, mientras técnicos de Adif trabajaban sobre el terreno para restablecer la circulación.

Evacuaciones en trenes y quejas por el calor

A los problemas de infraestructura se han sumado este miércoles nuevas incidencias a bordo. Varios pasajeros han denunciado en redes sociales que un tren con salida desde Madrid Puerta de Atocha sufrió una demora inicial de casi una hora y, posteriormente, una parada en Puertollano para evacuar varios vagones que no disponían de aire acondicionado.

"Es por su seguridad", habría explicado personal de Renfe a los viajeros, según los testimonios difundidos en la red social X, en un contexto de temperaturas elevadas dentro de los convoyes y episodios de malestar entre algunos pasajeros.

Denuncias en redes sociales

Las quejas de los usuarios se han multiplicado a lo largo del día. En X, varios viajeros describen una situación de incertidumbre y falta de información: "AVE Madrid-Sevilla. Caos absoluto. Tras salir de Atocha con una hora de retraso, el tren ha parado en Puertollano para evacuar los vagones, al menos dos, que no tienen aire acondicionado. ‘Es por su seguridad’, dice una trabajadora de Renfe tras los desmayos de algunas personas".

AVE Madrid-Sevilla. Caos absoluto. Tras salir de Atocha con una hora de retraso, el tren ha parado en Puertollano para evacuar los vagones, al menos dos, que no tienen aire acondicionado. "Es por su seguridad", dice una trabajadora de Renfe tras los desmayos de algunas personas pic.twitter.com/1Cq1nE1bPI — Javier Caraballo (@CaraballoJav) June 24, 2026

El mismo pasajero añade: "Cinco horas después, fin de trayecto. Me sorprendo pensando en la enorme suerte que tengo por llegar solo con dos horas de retraso".

@Inforenfe ¿Qué se sabe del ave 02161 Sevilla-Madrid, 3 estimaciones de retraso han puesto, el úllimo a las 17.32 y no llega? No informan nada por mensaje ni correo — Enrique Barrera (@scnycc) June 24, 2026

También se repiten críticas a la gestión de la información: "¿Qué se sabe del AVE Sevilla-Madrid? Tres estimaciones de retraso y no llega. No informan nada".