Feijoo se harta de las alusiones a Marcial Dorado y responde con una foto suya con el "contrabandista" Zapatero

La tensa comparecencia de Pedro Sánchez en el pleno sobre corrupción en el Congreso de los Diputados ha dejado una imagen que ni el actual presidente ni el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero olvidarán.

Harto a las continuas alusiones a la foto de hace más de tres décadas de Alberto Núñez Feijóo en un barco con el contrabandista Marcial Dorado, una acusación recurrente contra el líder de la oposición en las sesiones de control del Gobierno, el presidente del PP ha entrado por primera vez en el Congreso en este asunto ironizando al mostrar una foto de él junto a Zapatero y otra junto a Sánchez desde la tribuna de oradores: "Mire, esta es mi última foto con alguien acusado de contrabando [en alusión a las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, tasadas en 1.300.000 euros]; y otra con quien identifican como El Uno en los sumarios", le ha dicho.

Y ha añadido, para acabar de rematar a un noqueado Sánchez: "A mí no me ha financiado un magnate de la prostitución", advirtiéndole de que "por supuesto que le daré lecciones hasta el fin de mis días en política".

Feijóo mostrando su foto junto a Zapatero mientras decía "mi última foto con alguien acusado de contrabando" ha sido, sin duda, uno de los momentos estelares del pleno.

Esta intervención se ha producido durante su turno de réplica, en la que el tono de Feijóo se ha endurecido aún más en relación a su intervención inicial, ya de por sí implacable, cuando también ha aludido a la obsesión de Sánchez con Isabel Díaz Ayuso. "¿Por qué no va al psicólogo?, se lo digo en serio dada su obsesión patológica" con ella, le ha dicho. "Lo que le molesta es que ella destapara su corrupción", ha añadido, en referencia a la denuncia que interpuso el PP de Madrid por los contratos de Ábalos durante la pandemia.