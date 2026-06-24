Leire Díez ¿De fontanera a cantante?

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Tubos reunidos y el PNV, la detención de una subordinada de Aagesen, SUMAR en las cloacas, Leire Díez, la estrategia de Zapatero y Sánchez hoy en el Congreso.

Otros dos ministros implicados en Tubos Reunidos

Las investigaciones judiciales sobre los rescates aprobados durante la pandemia por el Gobierno siguen dando resultados. A los casos de Plus Ultra o Air Europa se suma la polémica ayuda recibida por Tubos Reunidos. Ayer desvelaba El Confidencial que Ortuzar se había reunido con la trama de la SEPI para abordar el rescate de la empresa vasca y, más tarde, para negociar aplazamientos de deuda. Sobre las maniobras para lograr el aplazamiento, la UCO tiene en su poder una prueba clave. Se trata de una agenda de Santos Cerdán con tapas de color rojo y el anagrama del PSOE localizada en un sótano de Ferraz durante los registros de hace unas semanas y, según ha podido saber LD, contiene anotaciones manuscritas de la compañía. Las informaciones que manejan los agentes vendrían a demostrar que, aunque el PNV no habría recibido dinero a cambio, sí fue partícipe de la trama corrupta en beneficio de sus integrantes y de Tubos Reunidos. Hoy elmundo.es señala a una de las vicepresidentas de Sánchez. Según Carlos Segovia: "Aagesen cedió al rescate que exigía el PNV al pedir la trama la ayuda 'de arriba del todo'". Lo curioso es que la entonces secretaria de Estado de Energía, a las órdenes de Teresa Ribera, rechazó en un primer momento asistir económicamente a Tubos Reunidos "por razones ecológicas". Esto sucedió en junio de 2021, pero cambió de opinión tres semanas después. En medio, se produjeron llamadas y se establecieron contactos de la trama con el Gobierno central, el PSE y el PNV.

La UCO ha contabilizado casi 1.300 mensajes de Leire Díez con el vicelehendakari socialista Mikel Torres. La clave del rescate, sin embargo, estaría en una llamada de la consejera vasca de Industria, Arantxa Tapia, a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras esa conversación, por arte de magia, se aprobó el rescate. Ese extraño viraje exige explicaciones de Aagesen y del Partido Nacionalista Vasco aunque parece evidente, como señala el editorial de LD, que "el PNV, tradicional beneficiario de las concesiones del PSOE al separatismo, aparece aquí también recogiendo las nueces corruptas del sanchismo a través de unas oscuras gestiones cuyo alcance está aún por determinar". Aunque, como recuerda El Confidencial, el rescate de TR no es la primera conexión que une al PNV con la trama. El gobierno de Geroa Bai, la rama navarra del PNV, adjudicó cinco contratos a la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán. Los vínculos de Alonso con los nacionalistas vascos, además, fueron clave para recabar su apoyo en la moción de censura contra Rajoy. Hoy sorprende leer en Vozpópuli que "un sector próximo al lehendakari Imanol Pradales apuesta por dejar caer ya al Ejecutivo de Sánchez, mientras que el aparato del partido, representado por Aitor Esteban, aún mantiene su apoyo a los socialistas". El debate está abierto y lo único que tienen claro los peneuvistas es que le "cargarán el muerto" de las cloacas a Ortuzar.

Detenida una subordinada de Aagesen

La detención de seis personas en Soria y Madrid en el marco de una operación contra la corrupción desarrollada en el Ayuntamiento de la ciudad castellana oculta un dato importante. Toda la prensa pone el foco en el arresto de la concejal de Turismo, Comercio y Medio Ambiente, sin embargo, The Objective destapa el nombre de otra de las personas implicadas.

Se trata de Marta Viu, jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y, por tanto, subordinada de la ministra Aagesen. La operación salpica también al ex alcalde y actual líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez.

Sumar también se reunía con las cloacas del PSOE

El peneuvista Ortuzar no es el único nombre incorporado a la trama en las últimas horas. OKDiario desvela que "la mano derecha de Bustinduy recibió a Leire Díez en la sede del ministerio de Asuntos Sociales" y publican como prueba un WhatsApp del director de comunicación del ministro, Alejandro Torrús, a la fontanera: "Ya baja un compañero a buscaros". Torrús dice que la recibió sin saber quién era, en su condición de responsable de comunicación y atendiendo a lo que creyó una solicitud periodística.

Leire Díez ¿dispuesta a hablar?

Según La razon el ya conocido como "efecto Aldama" –la reducción de penas a cambio de colaborar con la Justicia– empieza a producir movimientos. Asegura que Leire Díez está dispuesta a contar "la verdad", a pasar de fontanera a cantante. Díez estaría valorando prestar declaración de forma voluntaria porque "ya no tiene ningún vínculo con el PSOE". El mismo diario insiste en que Santos Cerdán seguirá sus pasos porque entiende que el partido le ha utilizado de "cortafuegos" para que las consecuencias no escalen hacia esferas más altas.

Otro de los nombres de posibles "delatores" es el de Julio Martínez, el supuesto testaferro de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, según ABC, no se plantea declarar voluntariamente ante el juez. Otra cosa es que, cuando sea citado por Calama decida explicar si en realidad el ex presidente era su único cliente–como sospechan los investigadores– y si ZP llegó a realizar los supuestos informes verbales cuya existencia, ante la falta de documentos, no se pueden acreditar más que mediante testimonio.

La cuestionable estrategia de Zapatero

Hoy se cumple una semana de la declaración del expresidente Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional y el viernes vence el plazo solicitado para documentar el origen de las joyas localizadas por la UCO en su despacho. Su abogado, experto en derecho procesal, trabaja para lograr la posible nulidad de la causa basada en los dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle en el caso Plus Ultra, entre ellos el móvil incautado en EE. UU. al ex directivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.

Para ABC, "al centrar su defensa en la nulidad del procedimiento, Zapatero parece asumir la dificultad de desmontar el fondo de las acusaciones" y subraya además que "no deja de resultar paradójico que quien ha dedicado años a blanquear al chavismo y a justificar un régimen opresor como el venezolano se acoja ahora a una duda sobre la actuación de una democracia consolidada como EE. UU.".

Momento de escuchar las excusas de Sánchez

El presidente comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que ahogan a su Gobierno, a su partido y a su familia. Sin embargo, El pais adelanta que "Sánchez saldrá al ataque" y "buscará poner el foco en Ayuso" y, como la presidenta de la Comunidad de Madrid no está implicada en ningún caso, utilizará a su pareja, el empresario Alberto González Amador. Además "intentará reactivar a su electorado con la idea de que hay jueces que hacen política", en referencia a Peinado, el magistrado que ha enviado a juicio a su mujer por cuatro delitos. A esta teoría de la guerra judicial contra el Gobierno contribuye, una vez más, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que dice en El pais que "desde el 23-J las decisiones judiciales se internan por el sendero del genuino lawfare".

Escribe Félix Ovejero en elmundo.es a quienes ven una confabulación entre los magistrados y la derecha para hundir al Gobierno: "Ni conspiración permanente ni conjunción astral. Hay un modo de disolver las posibilidades conspirativas: evitar los delitos". El consejo no ha llegado a tiempo a oídos de Ábalos, quien fuera mano derecha de Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, condenado en firme a 24 años de prisión. Tras conocer la sentencia, dice Federico Jiménez Losantos en El mundo que "todos los niveles de esa organización criminal están bajo el liderazgo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, y que ni uno solo de los delitos cometidos desde las instituciones del Estado, secuestradas por la organización criminal, habría sido posible sin Sánchez". Señala también que el jefe del Ejecutivo "observa el entierro como si no fuera el muerto. Pero hoy le dan el pésame a su señora". Se refiere Federico a que Begoña Gómez, su esposa, está citada en los juzgados de Plaza de Castilla para entregarle el pasaporte, o los pasaportes, al juez Peinado. Su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, ya lo ha hecho.