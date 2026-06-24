Leire Díez solicitó aparcar en Ferraz para acudir a una reunión con Cerdán y dirigentes de Tubos Reunidos

La fontanera socialista pidió una plaza de aparcamiento en la sede del PSOE en Ferraz para acudir a una reunión con el entonces secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y dirigentes de la compañía vasca Tubos Reunidos.

En uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenido en el sumario de la causa y al que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que Tubos Reunidos vendió un inmueble en la localidad de Sestao con el que consiguió unos ingresos netos superiores a los 15 millones de euros. Debido a los acuerdos que había alcanzado con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no podían disponer libremente de estos fondos pese a sus pretensiones de obtener liquidez.

"Leire habría escrito al contacto ‘Covadonga Ferraz’ para solicitar una plaza de estacionamiento a las 16:30 horas. Esta persona se trataría de Covadonga San Pedro Pascual, la cual, según fuentes abiertas, se trataría de una empleada del PSOE que desempeñaría labores de secretaría y administración y, como se desprende de la conversación mantenida entre ambas, se trata de una de las personas a las que Leire se dirigía cuando quería estacionar en la sede del PSOE de la calle Ferraz", recoge el informe de la UCO.

De igual manera, la UCO recoge que de las conversaciones intervenidas entre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Leire Díez se desprende que Santos Cerdán estaba interesado en que esta última acudiese a la reunión. "Santi quiere que vaya yo con ellos", señala uno de los mensajes enviados por Díez.

"Igualmente se infiere que, de manera previa a la reunión con Santos, Leire pretendía concertar una reunión junto con Vicente y los representantes de Tubos Reunidos, que serviría como preparación de la posterior con Santos ("el miércoles podríamos comer con los de TTRR para no tener que hacer el papel de mi vida cuando estemos con Santi?)", añade la UCO.

Sobre esta reunión previa, la unidad de la Guardia Civil explica que Vicente Fernández envió un correo a Carlos López de las Heras y a Jesús Pérez-Rodríguez Urrutia con el asunto "Reunión previa a la convocada con Santos Cerdán". En ese correo, Fernández señalaba que la reunión en Ferraz se iba a producir en el propio despacho de Santos Cerdán sobre las 17:00-17:30 y que ellos previamente se reunirían en un establecimiento llamado Dantzari, en el distrito madrileño de Aravaca.

Sobre esta reunión previa, la UCO confirma que Leire Díez estuvo presente porque la aplicación de navegación de su dispositivo móvil, intervenido por los agentes, revelaba la ubicación de la fontanera en la taberna Dantzari a las 13:23.

Una vez concluida la reunión en Ferraz, De las Heras escribió a Díez para preguntarle cuáles eran los siguientes pasos que deberían dar. "De esta referencia se puede concluir que, tras esta reunión, Santos pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos, entendiéndose del contexto que se viene exponiendo que la misma sólo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI", añade la UCO.

Como consecuencia de todo esto, en febrero de 2025 "Vicente había recibido de De las Heras un nuevo contrato de servicios de asesoramiento, apoyo e intermediación de cara a que Tubos Reunidos retuviese liquidez. Este contrato ofrecía una remuneración de 40.000€ por el éxito en dichas gestiones. En el marco de este contrato, Vicente giró el día 06.03.2025 una factura a Tubos Reunidos por un valor de 40.000 € (42.400 € una vez aplicado el IVA y las retenciones), la cual le fue finalmente abonada el 30.04.2025".

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