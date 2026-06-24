La circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, así como el tráfico habitual de los trenes de Media Distancia y Cercanías, ha quedado totalmente restablecida este miércoles tras subsanarse la avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, informó Renfe en una publicación en X.

🟢 Restablecida la circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla. 🚄 También se restablece la circulación normal para trenes Media Distancia y Cercanías. https://t.co/UUWIWmjuFk — InfoRenfe (@Inforenfe) June 24, 2026

El incidente se originó el martes hacia las 20:00 horas, cuando un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla) por causas que aún se desconocen.

El suceso causó daños importantes en el tendido eléctrico y provocó un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado preventivamente por un equipo de bomberos.

Andalucía aislada

Como consecuencia de la avería, Adif se vio obligada a interrumpir la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, lo que afectó de forma generalizada a la alta velocidad con Andalucía y al núcleo de Cercanías.

Los trabajos desarrollados durante la madrugada por los técnicos de Endesa y Adif para retirar el cableado y reparar los daños bajo estrictas medidas de seguridad, la infraestructura ha recuperado la normalidad, permitiendo el restablecimiento completo del servicio ferroviario en todos sus trayectos.