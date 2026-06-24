Un politólogo analiza la maniobra de Sánchez con el voto extranjero para rascar escaños en provincias clave

La acumulación de sumarios judiciales, los informes de la UCO y el goteo constante de escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez están teniendo un impacto electoral menor del esperado en las filas socialistas. Así lo ha analizado el politólogo Manuel Mostaza en una entrevista en La Noche de Cuesta de esRadio, donde ha radiografiado la resistencia del bloque de la izquierda y ha puesto el foco en la polémica maniobra del PSOE con el censo de votantes en el extranjero.

Según el experto, el comportamiento del electorado español responde a factores culturales profundos. "Las sociedades del sur de Europa tienen un nivel de tolerancia diferente con la corrupción de las sociedades del norte de Europa", ha señalado Manuel, comparando la situación actual del PSOE con la que vivió el Partido Popular en la época del 'caso Bárcenas'.

Un suelo electoral blindado a la izquierda

Pese a la gravedad de las últimas revelaciones, que incluyen el uso de fondos públicos en prostíbulos o la imputación de exministros, el PSOE mantiene un suelo electoral que se sitúa ligeramente por encima de los 100 escaños. Manuel explica que este fenómeno de supervivencia no se debe a una gestión exitosa, sino a un proceso de canibalización política: "El Partido Socialista está resistiendo también porque se ha comido todo lo que hay a su izquierda".

Al haber absorbido el espacio electoral de sus socios de coalición, Sánchez ha logrado contener una caída libre que, en un escenario con alternativas fuertes a su izquierda, habría sido inevitable. Sin embargo, este blindaje tiene una doble lectura: el partido carece por completo de capacidad de crecimiento. "La corrupción castiga, pero menos de lo que nos gustaría pensar. Somos una sociedad que tiene una manera diferente de medir la corrupción cuando es la de los nuestros que cuando es la de los de enfrente".

A pesar de esta resistencia en los sondeos nacionales, el politólogo recuerda que el castigo en las urnas es real y ya se ha cobrado sus primeras facturas en el ámbito territorial. El PSOE sufrió un duro varapalo en las municipales y autonómicas, y actualmente es una fuerza "irrelevante en Galicia, en Aragón y en Andalucía". Para el experto, la actual mayoría de investidura —que no de gobierno— se sostiene exclusivamente por un margen de apenas 20.000 o 30.000 votos estratégicamente distribuidos en las pasadas elecciones generales.

El "voto de los nietos" y la ingeniería censal en el extranjero

Otro de los puntos calientes sobre el tablero político es el impacto de la Ley de Memoria Democrática, que abre la puerta a la incorporación de hasta 1,2 millones de nuevos votantes potenciales residentes en el exterior, el denominado "voto de los nietos".

Ante la denuncia de maniobras del PSOE en delegaciones de Argentina para dirigir estos votos hacia provincias españolas donde el reparto de escaños se decide por un puñado de papeletas, Manuel ha mostrado su escepticismo sobre la capacidad de este censo para dar un vuelco a la previsible victoria de la oposición, dado que las encuestas sitúan a la suma de PP y Vox cerca de la mayoría absoluta.

No obstante, el analista ha cuestionado con dureza la ética de este sistema de votación: "¿Qué sentido tiene que alguien que no vive en España, que nunca ha vivido en España y que nunca va a vivir en España, pueda elegir un diputado por Zamora o por Segovia?".

Para corregir esta anomalía, que permite alterar realidades locales desde la distancia, Manuel propone seguir el modelo de otros países europeos, donde hay una demarcación única para los españoles residentes en el extranjero, asignándoles dos o tres diputados de manera simbólica.

"Formar parte de la comunidad política es una cosa muy seria", concluyó el politólogo, insistiendo en que el derecho al voto en unas elecciones nacionales no debería ser tratado como un mero trámite administrativo por personas que no tributan ni sufren las consecuencias de las políticas del Gobierno.