La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala en un nuevo informe al que ha tenido acceso Libertad Digital que las influencias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no se circunscribían al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este también cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia –encargado de asuntos constitucionales— para que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares.

El exlíder del PSOE declaró la pasada semana ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros tras una supuesta intervención de Zapatero, que habría cobrado mordidas por medio de las sociedades instrumentales de su "amigo" y pagador, Julio Martínez Martínez.

"La concatenación de hechos acreditados descrita, lleva a inferir, en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta", sentencia el último informe de la UDEF encargado por Calama.

Esta información, además de las ya conocidas, señalan para la UDEF la existencia de una organización criminal liderada por Zapatero: "Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".

La mano derecha que organizaba los negocios ilícitos de Zapatero era María Gertrudis Alcázar, su secretaria, de quien los investigadores han encontrado un "papel relevante a tenor de la información recabada en sus terminales móviles". "Se constata su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Rodríguez Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos", explican los investigadores de la Policía Judicial. En este marco, la UDEF señala la mordida de los 200.000 euros, para la que Zapatero habría "simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".

Para conseguir que el órgano constitucional boliviano perdonase la deuda de los 107 millones de la empresa peruana, el expresidente Zapatero se puso en contacto con personas "al más alto nivel" del Estado boliviano. Así, la UDEF constata reuniones con el presidente boliviano Luis Arce –la última mantenida en mayo de 2025— y con su ministro de Justicia, César Adalid Siles Bazán. Además, habría puesto en contacto a este ministro con representantes de la empresa peruana.

Asimismo, Zapatero se habría puesto en contacto con el Procurador General del Estado de Bolivia, lo que en España equivaldría al más alto cargo de la Abogacía del Estado. Todo ello, previa recomendación del propio presidente boliviano de Zapatero. Es decir, que fue el jefe del Ejecutivo quien le puso en contacto con el procurador para tratar la deuda de la empresa que pagó a Zapatero. Algo que se demuestra en uno de los mensajes enviados por María Gertrudis: "Buenos días Fabiola, me indica el pdte. Zapatero que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones".

"En este sentido, resulta significativo que el 30/05/2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declarara procedente el amparo solicitado por SOBOCE y dejara sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares", explica el informe.

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