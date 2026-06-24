El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con la fontanera socialista Leire Díez una semana después de que ella declarase por primera vez ante el juez Arturo Zamarriego en los Juzgados de Plaza de Castilla por el caso de las cloacas del PSOE.

Un informe de 1.084 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela los mensajes recogidos por la UDEF entre Gertrudis y el expresidente desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. En las mismas, se desvelan las gestiones que Zapatero realizó para una empresa peruana, la cual vio perdonada una deuda de 107 millones del Estado de Bolivia a cambio de una mordida de 200.000 euros.

La primera vez que Leire Díez fue convocada en los Juzgados de Plaza de Castilla fue el 11 de noviembre de 2025; aunque la fontanera del PSOE no pudo declarar finalmente ese día y su comparecencia se atrasó hasta el día 17 de noviembre. El 14 de noviembre de ese mismo año se produce la siguiente conversación entre la secretaria de Zapatero y el exlíder del PSOE:

María Gertrudis: Buenos días, ¿has quedado con Leire? Voy a llamar a la pelu y por intentar cuadrar cuándo bajes a Madrid Jefe: Leire 9 a 10 viernes. A las 12 me iré a León ese día María Gertrudis: Ok. Viernes 10:30. Pelu y ya tiras para León, ¿ok?

Posteriormente, el 19 de noviembre de 2025, se vuelve a mencionar a "Leire":

María Gertrudis: Dice Leire: Aina al final podría mañana a las 17:00. Tendría que ser aquí en la oficina porque Leire tiene actividad en Ferraz a las 18:00. En este caso si quieres Leire podría venir un poco antes. Ya me dices si esta opción o lo dejo en el viernes solo Leire Jefe: Esta opción mejor María Gertrudis: Ok. ¿Quieres a Leire a las menos cuarto o las dos a las 17:00? Tienes al argentino en el Santo Mauro a las 19:30. No sé si quieres que lo adelante o que lo mueva aquí. Lo que te sea más cómodo Jefe: A las 17:00 h. Al argentino a las 18:00 h en ofi

El 20 de noviembre, Gertrudis le manda el siguiente mensaje a Zapatero: "Leire y Aina pueden mañana, las cito en AC o ya veremos más adelante". Él responde: "Aplazamos".

"Me ha gustado Leire"

Esta conversación se da después de que saltase a la palestra su vinculación al Partido Socialista. La fontanera socialista dejó de ser afiliada el 3 de junio siendo recibida por el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. El 4 de junio dio una rueda de prensa para explicarse, en la que apareció por sorpresa el empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama. Tras varias llamadas el 3 de junio, el 4 de junio, Zapatero remite un mensaje a Gertrudis en el que ya habla de la fontanera socialista como "Leire"; por lo que se podría inferir que ya se conocían anteriormente.

Jefe: Me ha gustado Leire María Gertrudis: Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella Jefe: La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa María Gertrudis: Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros. El barullo pesa.

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