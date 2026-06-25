Ábalos y Koldo preparan ya la vía Pumpido para intentar librarse de la demoledora condena del Supremo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García recurrirán ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido para intentar librarse de la demoledora condena impuesta por el Tribunal Supremo por la pieza principal de la trama Koldo.

El Supremo condenaba este lunes por unanimidad a Ábalos a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas. El Alto Tribunal condenaba además al empresario Víctor de Aldama a una pena de 4 años y medio de cárcel, pero suspendía la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Fuentes cercanas a José Luis Ábalos y Koldo García consultadas por Libertad Digital afirman que "sus abogados respectivos, Marino Turiel y Leticia de la Hoz, presentan estos días un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo, como paso previo a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. El objetivo es acelerar al máximo los plazos para que el TC resuelva lo antes posible los respectivos recursos, al tratarse de causas con preso. Por ello, se intentará que el Constitucional tenga en sus manos los respectivos recursos de Ábalos y Koldo antes de agosto".

"Los letrados de Ábalos y Koldo estudian minuciosamente la sentencia del Supremo buscando posibles vicios de nulidad o de vulneración de derechos fundamentales. No se descarta que puedan recurrir incluso sus condenas en instancias judiciales fuera de nuestro país como el Tribunal Europeo de Derechos Humamos de Estrasburgo (TEDH), al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD acusan "al Tribunal Supremo de no haber hecho justicia material con la condena, al considerar que los magistrados no han tenido en cuenta las supuestas pruebas de descargo. Además, arremeten contra el Alto Tribunal por condenarlos sin pruebas concretas que corroboren las afirmaciones efectuadas en la vista oral por el empresario Víctor de Aldama".

De esta forma, José Luis Ábalos y Koldo García fiarán su suerte a la vía Conde-Pumpido a la que también han recurrido recientemente otros dirigentes o cargos relacionados con el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado mes de abril, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras haber sido condenado por un delito de revelación de secretos por el Supremo tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Recordamos que en julio de 2024, el TC que preside Cándido Conde-Pumpido amnistió de forma encubierta a los condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía como los expresidentes socialistas regionales José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC.

La sentencia sobre la trama corrupta

La sentencia de 224 páginas del Tribunal Supremo concluye que los tres acusados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, es decir, de Jessica Rodríguez y Claudia Montes.

También se acredita el pago del piso a Jessica Rodríguez en Plaza de España, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de la aerolínea Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

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