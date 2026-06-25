Calama ordena investigar las filtraciones y forma una pieza de información sensible para proteger a los implicados

El magistrado instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenado investigar las filtraciones audiovisuales del caso y ha formado una pieza de información sensible para proteger la voz y la imagen de las personas que llame a declarar.
El juez de la Audiencia Nacional tomó declaración la pasada semana al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De la misma, Libertad Digital y otros medios de comunicación tuvieron acceso a las grabaciones de Zapatero. Además, Libertad Digital ha tenido acceso a los mensajes de 2025 entre la secretaria del exlíder socialista, María Gertrudis, y el exsecretario general del PSOE.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama ordena "deducir testimonio de los particulares oportunos en orden a la averiguación del origen de las filtraciones, su eventual carácter delictivo y la identificación de las personas responsables, dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones de carácter reservado y su remisión a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid".
En este sentido, crea una pieza de información sensible para evitar que se filtren nuevos audios o anexos como los que recogen las conversaciones entre Zapatero y su secretaria: "Esta pieza será accesible únicamente para este órgano jurisdiccional y el Ministerio Fiscal". Asimismo, decreta que "se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido proporcionada automáticamente por el programa de grabación".
"No obstante, si alguno de los abogados de acusación o defensas precisara consultar algún extremo en concreto de las declaraciones referidas, para el que no le fuera bastante con la trascripción facilitada, podrá comparecer a consultar aquella en la sede de la Secretaría de este órgano judicial, sin que, sin embargo, se les facilite copia de la grabación hasta tanto, en su caso, se declare abierto el juicio oral", continúa el auto. Por último, dispone "la limitación del acceso al Cloud de las acusaciones populares personadas únicamente a través de la representación procesal y abogado bajo los que han sido agrupados".
Este auto intenta evitar nuevas filtraciones que puedan comprometer la privacidad de aquellos que acudan a declarar en las próximas semanas. Entre estas, se encuentra programada la declaración del amigo y pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Este podría optar por una estrategia de colaboración con la Justicia con el precedente del empresario Víctor de Aldama en el caso Koldo, de forma que su declaración es una de las más esperadas en el caso Plus Ultra.