Menú
España

Calama ordena investigar las filtraciones y forma una pieza de información sensible para proteger a los implicados

Limita el acceso a las acusaciones populares a las grabaciones de las testificales y las declaraciones como imputados.

|
Limita el acceso a las acusaciones populares a las grabaciones de las testificales y las declaraciones como imputados.
EFE

El magistrado instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenado investigar las filtraciones audiovisuales del caso y ha formado una pieza de información sensible para proteger la voz y la imagen de las personas que llame a declarar.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El juez de la Audiencia Nacional tomó declaración la pasada semana al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De la misma, Libertad Digital y otros medios de comunicación tuvieron acceso a las grabaciones de Zapatero. Además, Libertad Digital ha tenido acceso a los mensajes de 2025 entre la secretaria del exlíder socialista, María Gertrudis, y el exsecretario general del PSOE.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama ordena "deducir testimonio de los particulares oportunos en orden a la averiguación del origen de las filtraciones, su eventual carácter delictivo y la identificación de las personas responsables, dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones de carácter reservado y su remisión a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid".

Relacionado

En este sentido, crea una pieza de información sensible para evitar que se filtren nuevos audios o anexos como los que recogen las conversaciones entre Zapatero y su secretaria: "Esta pieza será accesible únicamente para este órgano jurisdiccional y el Ministerio Fiscal". Asimismo, decreta que "se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido proporcionada automáticamente por el programa de grabación".

"No obstante, si alguno de los abogados de acusación o defensas precisara consultar algún extremo en concreto de las declaraciones referidas, para el que no le fuera bastante con la trascripción facilitada, podrá comparecer a consultar aquella en la sede de la Secretaría de este órgano judicial, sin que, sin embargo, se les facilite copia de la grabación hasta tanto, en su caso, se declare abierto el juicio oral", continúa el auto. Por último, dispone "la limitación del acceso al Cloud de las acusaciones populares personadas únicamente a través de la representación procesal y abogado bajo los que han sido agrupados".

Este auto intenta evitar nuevas filtraciones que puedan comprometer la privacidad de aquellos que acudan a declarar en las próximas semanas. Entre estas, se encuentra programada la declaración del amigo y pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Este podría optar por una estrategia de colaboración con la Justicia con el precedente del empresario Víctor de Aldama en el caso Koldo, de forma que su declaración es una de las más esperadas en el caso Plus Ultra.

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida