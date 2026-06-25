El abogado Jacobo Teijo ha reconocido ante el juez que investiga las cloacas del Partido Socialista, y que le había imputado en la causa, que acudió a reuniones en la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado reconoció al juez Pedraz mediante un escrito que la fontanera Leire Díez se reunió en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General del Estado con Jacobo Teijelo y la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz. De igual manera el juez Pedraz también apuntó a que el abogado habría recibido del Partido Socialista la cantidad de 125.000 euros.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el abogado se habría acogido a su derecho al secreto profesional en una gran parte de las preguntas. No obstante, sí que ha reconocido la versión de la Fiscalía que apuntaba a dos reuniones en su sede.

Sin embargo, la Fiscalía precisó en su escrito que su acompañante, Leire Díez, fue presentada como alguien de su despacho de abogados, mientras que Teijelo ha negado la presentación de la fontanera socialista en tal calidad. Por otro lado, Teijelo ha reconocido que cobró dinero del Partido Socialista pero que cuando asumió la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, este dejó de recibir esos pagos por cuestiones de compatibilidad.

Teijelo ha llegado poco antes de las 10:00, la hora fijada por Pedraz para tomarle declaración, saludando a los medios de comunicación. Su declaración se ha extendido durante una hora y veinte minutos y a la salida ha cargado contra la justicia ante los medios de comunicación.

"No son solo los abogados los que están siendo perseguidos, y especialmente los abogados que desempeñan defensa del Partido Socialista, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado", ha señalado Teijelo a la prensa.

"A partir de este momento ningún profesional en España podrá garantizar a ningún cliente que cuando hablen con él se mantenga sus conversaciones en secreto. Por tanto estamos todos amenazados por estas actuaciones que persiguen el derecho a la defensa. Y lógicamente lo que provocan, lo que están tratando es de aplicar técnicas americanas para intentar intimidar a los abogados que hacemos esto", ha añadido.