El director de 'El Plural' culpa a "las cloacas" tras filtrarse sus amaños con Zapatero

La publicación de nuevas conversaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto un nuevo frente mediático en el que se han visto implicados periodistas y directivos de varios medios, con especial foco en el director de El Plural, Chema Garrido, quien ha reaccionado en redes sociales denunciando una supuesta operación de "las cloacas" y defendiendo la limpieza de su actuación profesional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Garrido afirma que se ha filtrado su teléfono móvil y una conversación con la secretaria del expresidente en la que, según su versión, simplemente intentaba "cerrar una entrevista" mediante un procedimiento habitual en el trabajo periodístico: pactar fechas de publicación y dar tranquilidad al entrevistado.

Las cloacas hoy han filtrado mi móvil. También una conversación con la secretaria de Zapatero en la que intentaba cerrar una entrevista utilizando el viejo y tan común truco de pactar fecha de publicación y tranquilizar al entrevistado. Eso es todo lo que han encontrado contra… pic.twitter.com/SC26jz1D7f — Chema Garrido (@JoseMGarrido) June 24, 2026

"Eso es todo lo que han encontrado contra mí. Por eso rabian. Seguimos", escribió el periodista, en un tono desafiante tras la difusión de los mensajes.

Garrido ha ido más allá y ha señalado directamente al subdirector de Nacional de El Confidencial, Alberto Pérez Giménez, acusándole de haber publicado su número de teléfono en redes sociales. Aunque el mensaje fue eliminado posteriormente, asegura disponer de pruebas y haberlo trasladado ya a los servicios jurídicos de El Plural.

"Qué decepción", concluye Garrido en su publicación, apuntando a lo que considera una vulneración grave de su privacidad.

Los mensajes con Zapatero

La reacción del director de El Plural se produce después de la difusión de unos mensajes extraídos de dispositivos vinculados al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, en los que se detallan gestiones de agenda, encuentros con periodistas y la organización de una entrevista con el propio medio digital.

En esos intercambios se menciona la preparación de una entrevista con Garrido, quien habría confirmado por escrito la grabación y emisión del contenido, así como la coordinación previa de temas para "que todo salga bien" y el entrevistado se sintiera "cómodo con todas las preguntas".

Una agenda llena de periodistas

Los chats también han reavivado el debate sobre la relación del PSOE con determinados medios de comunicación y periodistas. Y es que en las conversaciones difundidas se detalla cómo el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su secretaria, habría gestionado una cena en casa del periodista Javier Ruiz con la comunicadora Sarah Santaolalla, en el marco de una agenda de contactos con distintos perfiles del ámbito mediático.

Asimismo, en esos mismos intercambios aparecen referencias a otros actores del ecosistema informativo y televisivo, como el programa El Intermedio, en el contexto de posibles estrategias de presencia pública del exmandatario y la planificación de apariciones en espacios de gran audiencia.