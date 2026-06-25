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España

El incendio en Huesca supera las 1.000 hectáreas: 240 evacuados y confinamiento preventivo en Fonz mediante ES-ALERT

El Gobierno de Aragón activa la situación operativa de nivel 2 ante unas llamas descontroladas que combaten efectivos regionales y catalanes.

El Gobierno de Aragón activa la situación operativa de nivel 2 ante unas llamas descontroladas que combaten efectivos regionales y catalanes.
Los vecinos de Fonz (Huesca) reciben un aviso del sistema ES-ALERT instando a su confinamiento preventivo | Europa Press

El incendio forestal declarado en la mañana de este jueves entre los municipios oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell continúa fuera de control y ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas. La gravedad de la situación ha obligado al Gobierno de Aragón a activar la situación operativa de nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).

Ante la proximidad del fuego y el humo, la población de Fonz ha recibido a través de sus teléfonos móviles un aviso masivo del sistema ES-ALERT, instando a todos los vecinos a un confinamiento preventivo en sus hogares.

Desalojos masivos en tres núcleos de población

El avance de las llamas ha forzado la evacuación urgente de 240 vecinos de varias localidades de la zona, que ya están siendo realojados por los servicios de emergencia. Los 180 vecinos de Azanuy están siendo trasladados a la localidad de Monzón, donde serán alojados en el Polideportivo Los Olímpicos, mientras que 5 vecinos de Alins y los 55 de Calasanz van a ser realojados en el municipio cercano de Peralta de la Sal.

Despliegue de medios

Para combatir el fuego, el operativo de INFOAR de Aragón ha recibido el refuerzo inmediato de efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como de medios de extinción de la vecina Cataluña, que trabajan a contrarreloj para frenar el flanco principal del incendio.

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