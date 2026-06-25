La intensa agenda de Zapatero: de viajes a Bolivia a reuniones con "Bono"

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso Zapatero, Begoña Gómez, la soledad de Sánchez y más corrupción.

El rastro de los negocios de ZP en el extranjero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautó en el despacho del expresidente Rodríguez Zapatero varias agendas y el teléfono móvil de su fiel secretaria, Gertrudis Alcázar. Del análisis de esas libretas y del dispositivo han aflorado nuevos "negocios" del exdirigente socialista en España y en el extranjero. Así, El Mundo destaca la "frenética actividad política de Rodríguez Zapatero y titula "La agenda de ZP retrata su poder como comisionista internacional". Todos los periódicos destacan que cobró 200.000 euros por mediar ante la Justicia boliviana en favor del Grupo Gloria, una empresa peruana que le pagó "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", Focus Social Research que, en realidad, se dedica al marketing. Sobre este contrato le preguntó el juez Calama la pasada semana y el expresidente se negó a darle información. La Rázon subraya que "el exmandatario recurrió a la intermediación del presidente Luis Alberto Arce ante el fiscal general del país andino" y que se reunió también con los ministros bolivianos de Justicia y Economía. Casualidad o no, Zapatero —lo estamos contando en LD— organizó en fechas próximas a esas gestiones una comida con José Bono.

Además, al expresidente le interesaba que le acompañasen a los viajes a La Paz los hermanos Amaro Chacón —propietarios de Inteligencia Prospectiva, otra supuesta empresa pantalla que ha pagado importantes sumas de dinero al expresidente y a sus hijas— y el responsable de Turismo de la ONU. Zurab Pololokashvili es otro viejo conocido que ya apareció en la investigación del caso Begoña Gómez. Otro de los "clientes" internacionales del expresidente era Kreab. Esta firma sueca, que pagó 1,5 millones a Zapatero por ser su "asesor en exclusiva" en España, se plantea —según Carlos Segovia— demandarlo por trabajar para otras empresas. La UDEF señala la existencia de una organización criminal, liderada por el líder del PSOE "que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". Los agentes han podido acreditar los constantes viajes al extranjero, incluyendo visitas exprés, al menos tres, de apenas 24 horas, a República Dominicana, pero también muchos vuelos a China.

Constantes reuniones de alto nivel

La vida de Rodríguez Zapatero estaba muy alejada de la imagen de "jarrón chino" que se atribuye a algunos expresidentes. Las agendas incautadas y los mensajes que intercambiaba con su secretaria acreditan su papel como mediador entre el Gobierno y Junts para sacar adelante la llamada Ley de Amnistía y para lograr el apoyo de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023. Aparecen anotadas infinidad de viajes a Suiza y, no por causalidad, al regreso, visitas a La Moncloa. Citas con Bolaños, María Jesús Montero y con "el presi" —Pedro Sánchez— para dar cuenta del estado de las relaciones. Su papel se intensificó tras la detención de Santos Cerdán con quien tuvo tres encuentros seguidos hasta el mismo mes de su entrada en prisión, según El Debate. Iñaki Ellakuría señala que "El 'rey' Sánchez está atado a su Zapatero" porque "el proyecto de cambio de régimen que ofrece Sánchez a los nacionalistas desarrolla la 'España plural' de Zapatero".

El expresidente agendó también, según Vozpópuli, una reunión en la Fiscalía General el mismo día que Álvaro García Ortiz supo de la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y no podían faltar los encuentros con la fontanera del PSOE. Con ella se citó el pasado mes de noviembre, como estamos contando en LD, sólo tres días después de declarar ante el juez por las cloacas del PSOE. En otro mensaje que publica ABC, el expresidente le pedía a Gertru (la secretaria) que solicitase a su escolta personal el informe que Hugo Carvajal, alias el Pollo, había remitido en 2021 a la Audiencia Nacional sobre una mina de oro que tendría en Venezuela. Y llama también la atención otra comunicación entre ambos, registrada tras la detención de su supuesto testaferro, Julio Martínez, alias Julito: "Es como un infarto, no avisa, zasca". Y alertaba a continuación de que se avecinaba "una temporada ácida". A Gertru lo que le preocupaba eran "las lobas" que, dice The Objective, son las hijas de ZP y Sonsoles Espinosa. Consciente de lo que podría suceder, cuenta El Confidencial que Zapatero empezó a preparar su defensa en enero, momento en el que le pidió a la secretaria que juntase todos los viajes, menos Venezuela. Que hiciese "un expurgo de reuniones, actos, charlas almuerzos, zooms" tras publicarse su relación laboral con Julito que tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 21 de julio y nadie descarta que tire de la manta.

La intensa agenda de Zapatero: de viajes a Bolivia a reuniones con "Bono" 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/jeacKTJ0K9 — esRadio (@esRadio) June 25, 2026

Sánchez se atrinchera a pesar de su soledad

La sesión de control al Gobierno en el Congreso sirvió para constatar la soledad del presidente del Gobierno. El rosario de imágenes de Pedro Sánchez en el hemiciclo evidencian la situación del jefe del Ejecutivo. En las portadas de El País y El Mundo aparece retador, señalando a la oposición. En la de ABC, aburrido, con los ojos entrecerrados y actitud de desgana como si nada de lo que le decía la oposición desde la tribuna fuese con él. Una imagen que casa con el titular: "Sánchez desprecia a la Justicia y al Parlamento". Se presentó, de nuevo, como víctima de una persecución, cargó contra los jueces y rechazó dimitir pese a los escándalos. En un durísimo editorial, el diario de Vocento dice que "este miércoles Pedro Sánchez estableció su marco de autodefensa fuera de la democracia. Ya no existe como presidente del Gobierno, sino como un resistente en la Moncloa, cuya legitimidad parlamentaria inicial ha mutado en una ilegitimidad por incumplimiento de sus funciones constitucionales y democráticas. Puede decirse que Sánchez se ha declarado en rebeldía frente a la Constitución y la democracia". Incluso El País admite que "el debate sobre la corrupción deja a Sánchez cada vez más solo en el Congreso".

El Mundo ha sacado la calculadora y concluye que "Sánchez suma ya en su contra una mayoría de 188 diputados". Se refiere a que PP, Vox, Podemos, Junts, UPN, Coalición Canaria e incluso el PNV dan por agotado el ciclo. Sin embargo, desde el entorno del presidente no se dan por rendidos y trasladan que "hay que empezar a dar hostias". El PSOE está especialmente molesto con Ione Belarra, la líder de Podemos y con Junts de quienes dicen que "son siete diputados, siete. Lo mismo tienen que ubicarse", pero prefieren mirar hacia otro lado y sostienen que todo forma parte de una "teatralización" que obedece a la cercanía de las elecciones. El partido de Carles Puigdemont ha propuesto que Sánchez dimita y que el PSOE ponga a otro presidente. Esta idea, sumada a la que repiten incesantemente otros socios del Gobierno, el miedo a la "ultraderecha", le sirve a David Mejía para lanzar una pregunta: "¿Acaso eso implica que todo deba seguir igual? Conviene subrayar que una cosa es defender la continuidad de la legislatura y otra identificarla con la continuidad de Pedro Sánchez". La puerta que abre en su columna apunta a la dimisión del presidente y que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asuma la jefatura del Gobierno.

Begoña Gómez quiere irse de vacaciones

Esta vez sí. Begoña Gómez ha entregado el pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla. La esposa de Pedro Sánchez acudía pasadas las seis de la tarde en compañía de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, que aprovechó para presentar un escrito en el que pide al juez Juan Carlos Peinado que deje sin efecto las medidas cautelares —como destaca ABC— "dado la temporada de verano que se acerca". Vamos, que se quiere ir de vacaciones.

Otros casos de corrupción

El líder del PSOE en Castilla y León no va a poder zafarse fácilmente del caso de corrupción que estalló hace dos días en el Ayuntamiento de Soria que él dirigía hasta la pasada primavera. El PP, según ABC, denuncia que Carlos Martínez "manejaba los contratos municipales a su interés" que "toda la responsabilidad era suya". Por su parte, Vox ha presentado una querella en el juzgado para que se investigue si el socialista recibió un «chivatazo» sobre el registro del Ayuntamiento. Hoy además regresa a la actualidad el caso Mediador, uno de los primeros casos de corrupción que estallaron en el seno del PSOE de Pedro Sánchez y recordado —como señala La Razón— por el restaurante Ramsés, el club de alterne Sombras y el Hotel Victoria. Una trama en la que cargos socialistas cobraban mordidas a cambio de lograr contratos para empresarios del mundo de la ganadería. El dinero que recibían los imputados se lo gastaban en cenas, billetes de avión, hoteles y prostitutas.

La Fiscalía ha pedido 8 años de prisión para el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, 11 para su sobrino, Taishet, y 13 para el mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Lo más llamativo, lo destaca El Mundo, es que "la Fiscalía aplica a un acusado del 'caso Tito Berni' la rebaja de condena que vetó a Aldama". Favorece con una atenuante muy cualificada a un empresario que colaboró, algo que Almudena Peramato no permitió en el caso Koldo. Mientras, se abre otra vía de investigación ya que según Okdiario han aparecido micrófonos ocultos en el despacho del directivo de Quirón para el que trabaja el novio de Isabel Díaz Ayuso ¿Las cloacas del PSOE? Sólo el tiempo lo dirá.