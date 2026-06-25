La Justicia desestima la demanda de Santos Cerdán a Jiménez Losantos y le impone las costas al socialista

Santos Cerdán ha visto desestimada la demanda que planteó en un Tribunal de Tafalla, su localidad, contra Federico Jiménez Losantos, motivada por unas declaraciones del director de Es la Mañana de Federico realizadas el 6 de febrero de 2025.

El exsecretario de Organización del PSOE pedía una indemnización de 25.000 euros y la eliminación de los comentarios tanto de la web de esRadio como de YouTube. El juez no solo ha rechazado las pretensiones de Cerdán, sino que le ha condenado a pagar las costas. El que fuera secretario de Organización socialista demandó a Federico Jiménez Losantos después de que el presidente del Grupo Libertad Digital se pronunciase sobre los casos de presunta –la trama Koldo ya se encuentra condenada— corrupción que investiga la Justicia en el entorno de Pedro Sánchez. En este contexto, Federico Jiménez Losantos hizo referencia a la reunión en la que participó Cerdán con dirigentes de Junts en Waterloo para conseguir su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez: "El más llamativo es Santos Cerdán pues una bolita que es que va a tratar con el golpista Puigdemont".

La resolución, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, da la razón a la defensa de Jiménez Losantos que lidera la letrada María Dolores Márquez de Prado. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla. Plaza nº 2 señala que "sabido es, que para gozar de preferencia sobre el derecho al honor del demandante la libertad de información debe cumplir con dos requisitos. En primer lugar, cuando se ejerce sobre ámbitos que puedan afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad personal, es preciso, para que su proyección sea legítima, y que lo informado resulte de interés público".

"Solo en tal caso puede exigirse de aquéllos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, las soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y de la difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad. La relevancia debe ser comunitaria, no una simple satisfacción de la curiosidad ajena con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada. Solo con dicha relevancia se puede justificar que los afectados asuman las perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia. Ese es el criterio que debe tomarse en consideración para dirimir el conflicto entre el honor y la intimidad, por un lado, y la libertad de información, por otro lado", señala.

"En segundo lugar, y de manera principal, la información publicada debe cumplir con el requisito de veracidad. O que "implica una exigencia de diligencia en la comprobación de la noticia. El informador, si quiere situarse bajo la protección constitucional, tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible. Cabe que, pese a ello, la información resulte inexacta o errónea, lo que no puede excluirse totalmente, pero la información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informados 20 de mayo e 2015)", añade.

"Se da la circunstancia que, en este concreto comentario realizado por el demandado, no estimamos pueda descontextualizarse del tono de comentarios que a lo largo de la emisión se ha mantenido por el demandado con "cierta dosis de exageración y provocación "en palabras del TEDH", destaca.

"Los comentarios se encuadran en una crítica política"

La sentencia señala que "lo que pone de manifiesto que todos los comentarios efectuados por el demandado se encuadran en una crítica política sobre actuaciones de demandado como Secretario de Organización del PSOE, haciendo uso de su libertad de expresión",

"De este modo ha de desestimarse la demanda en su integridad, no estimando se haya producido una intromisión ilegítima al derecho al honor de D. Santos Cerdán León", concluye.

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