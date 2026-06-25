La pataleta de Bolaños: arremete contra las acusaciones populares porque persiguen a "personas progresistas"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a la invitación realizada por las acusaciones populares para formar parte del coloquio de este jueves arremetiendo contra ellas porque, según él, persiguen a "personas progresistas".

Iustitia Europa y Hazte Oír han invitado este jueves al dirigente socialista a un coloquio sobre la importancia de la acusación popular, estando las citadas asociaciones posicionadas frontalmente en contra de la reforma legislativa que quiere realizar Bolaños. El ministro de Justicia ha sido llamado "cobarde" por no haber asistido; pero este ha respondido más tarde declinando la invitación y respondiendo a las acusaciones populares con tono combativo en una misiva que les ha hecho llegar.

Sres. Pardo y Pérez-Roldán: Les escribo en relación con la invitación que me han cursado para participar en la conferencia "La acusación popular: en defensa de la libertad", organizada por Iustitia Europa y Hazte Oír. Agradezco su iniciativa, en la que participaría si mi agenda me lo permitiera. Sería una buena ocasión para explicar, de manera detallada, cómo la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general. Y todo ello con el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias.

De esta forma comienza una misiva en la que asegura que lo que quiere en realidad es "procurar que la acción popular sirva de contrapeso frente a una concreta actuación del Ministerio Fiscal que puede ser controvertida". "Por otra, para evitar que esta acción se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal, tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente", espeta Bolaños cargando contra las asociaciones personadas en casos en los que se encuentran investigados el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, David Sánchez y caso Koldo, entre otros.

En este sentido, acusa a las asociaciones de utilizar la institución de la acusación popular para "motivos ideológicos"; algo que, según asegura, le hubiese encantado decir en persona. Aun así, este explica que no ha podido acudir a la cita por motivos de agenda.

"En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular", sentencia el ministro de Pedro Sánchez en la carta.