Las acusaciones populares se plantan contra Calama y anuncian que recurrirán su auto: "Es para escandalizarse"

Las acusaciones populares de Hazte Oír y Iustitia Europa han realizado una rueda de prensa este jueves en la que han respondido al auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. "Es para escandalizarse", ha dicho Javier María Pérez Roldán, letrado y portavoz de Hazte Oír, después de anunciar que recurrirían la decisión de Calama.

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ha ordenado investigar las filtraciones audiovisuales del caso y ha formado una pieza de información sensible para proteger la voz y la imagen de las personas que llame a declarar. El juez ha señalado directamente a las acusaciones populares por la filtración de forma que les ha acotado la información a la que van a tener acceso.

En el acto, Javier María Pérez Roldán ha asegurado que la decisión "es para escandalizarse" porque, a su juicio, su decisión está atacando a una institución del Estado, como lo es la acusación popular. El letrado ha comparado la situación con el "tremendo escándalo" que produjeron las palabras que utilizó el juez Juan Carlos Peinado atacando a otra institución del Estado, como es la Policía Nacional.

"¿Por qué un juez no puede señalar a una institución y otro puede acusar a las acusaciones populares directamente de cometer un delito?", se ha cuestionado antes de aseverar que el juez Calama se debería plantear otras opciones, como que la información la hayan podido filtrar las defensas o la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional: "¿Por qué se tiene tan claro que la UDEF no filtra? ¿O es que se tiene miedo a señalar a la Policía?".

A este respecto, el letrado y líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha precisado que, a su juicio, le conviene a la defensa de Zapatero que existan estas filtraciones porque el exlíder del PSOE ha contratado a un experto procesalista, Víctor Moreno Catena, que busca encontrar motivos para anular la causa. Este mismo, también ha precisado que, en el caso Plus Ultra, la acusación popular se encuentra unificada bajo el liderazgo del abogado del PP, Alberto Durán. Por tanto, ha explicado que solicitará al Partido Popular que lo recurra, pero ha dejado claro que será su decisión la que prevalezca.

"Nos quieren hacer desaparecer a las acusaciones populares", ha asegurado Luis María Pardo acerca de las acotaciones que ha realizado Calama. Pardo también ha cargado contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que este haya dado el primer paso para expedientar al juez Peinado: "El CGPJ es el cordón umbilical de los partidos políticos, nos quieren extirpar a los que no somos políticos porque molestamos".

"Bolaños es un cobarde"

Además, el acto ha versado sobre la defensa de la acusación popular y en contra de las intenciones de reforma legislativa del ministro de Justicia Félix Bolaños. A este, según ha dicho la abogada de Hazte Oír Nouna Lozano, se le ha invitado formalmente al acto para que expusiera sus argumentos; pero no ha respondido: "Es propio de los cobardes no dar la cara".

Lozano ha definido la acusación popular como "una trinchera de libertad, que es de todos y cada uno de los españoles". "Nadie nos la debe ni debemos permitir que nos quiten ese derecho", ha asegurado antes de señalar que "nos encontramos en un momento crucial para España y para la libertad". "Estamos cumpliendo un deber", ha aseverado que "jamás el PSOE será nada ni nadie para marcar una línea roja". Un planteamiento que ha sido compartido con Roldán, que también ha señalado a otros partidos políticos: "PP y Vox no nos van a poner tampoco las líneas rojas".

A preguntas de los periodistas sobre una futurible imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Lozano ha asegurado que las distintas causas que se están dirimiendo aportan para apuntar a Sánchez y que este podría ser investigado en alguna causa: "Será juzgado, si no huye".