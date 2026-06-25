Los mensajes de 'Gertru' a Zapatero: "Me dice Bono que le envie ese mensaje de tu parte a ese sr. ¿Lo hago?"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha encontrado cientos de mensajes entre la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis, y su "jefe", como tenía guardado al exlíder del PSOE. En ellos, se puede leer que Zapatero y el que fuera su ministro de Defensa –también vinculado con presuntos negocios procedentes de Latinoamérica—, José Bono, seguían manteniendo relación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha realizado nuevas diligencias pedidas por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encaminadas a conocer más a fondo la actividad de la presunta organización criminal que lideraría el exjefe del Ejecutivo. Entre estas nuevas diligencias se han encontrado cientos de mensajes de la secretaria de Zapatero que han desvelado que el expresidente cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia –encargado de asuntos constitucionales— para que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares a una empresa peruana.

Un informe de 1.084 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela los mensajes recogidos por la UDEF entre Gertrudis y el expresidente desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. En este período de tiempo, la secretaria de Zapatero organiza una comida con "Bono", que se entiende que sería José Bono. Precisamente, se trata de una comida cercana a las gestiones que Zapatero realizó para una empresa peruana, la que vio perdonada una deuda de 107 millones del Estado de Bolivia a cambio de una mordida de 200.000 euros.

La secretaria vuelve a mencionar al expresidente de Castilla-La Mancha en septiembre de 2025 después de reenviarle una fotografía indescifrable: "Me dice Bono que le envie ese mensaje de tu parte a ese sr. ¿Lo hago?". Zapatero responde escueto: "Sí, sí". Unas horas más tarde, queda reflejada una llamada que el exlíder de los socialistas realiza a su seecretaria.

En mayo de 2025, María Gertrudis le pide que confirme un nuevo encuentro con el exministro socialista: "Bono: habias quedado para X13 a 13,30h[sic]. Me pedia confirmacion ¿ok?". Este mensaje se encuentra enmarcado en otras varias cuestiones sobre las que le pregunta a Zapatero. Él, responde de nuevo afirmativamente a la reunión: "Si puedo con Bono, si".

Al respecto de esta última reunión, se habría producido un cambio de calendario, según se infiere de un nuevo mensaje de la secretaria a Zapatero, al cual tiene guardado en contactos como "jefe": "Que planes hay para la prox semana?? Intentamos ponerte el miercoles antes de bono a Jose Juan Ruiz o quiza el lunes, y ofrecemos algun dia o el mismo miercoles comida al Embaj Chino (aunque este suele tener agenda complicada y es a mas largo plazo) [sic]".

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