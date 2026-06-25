El letrado Jacobo Teijelo ha declarado como investigado en el caso de las cloacas del PSOE que se dirime en la Audiencia Nacional para asegurar que las facturas que le pagó el PSOE no se justifican en su actuación como colaborador de la fontanera socialista Leire Díez, sino que se trataría de un servicio de consultoría jurídica para describir qué podría pasar en las causas judiciales que afectaban al Partido Socialista. Esto lo ha definido como una "prospectiva sentimental de sus causas"

El juez Santiago Pedraz se encuentra investigando las presuntas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE, que habrían sido lideradas por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez. En este marco, llamó a declarar al abogado de las cloacas Jacobo Teijelo, quien colaboraba, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la fontanera socialista Leire Díez.

Según ha podido saber Libertad Digital, el letrado ha mantenido una declaración "tensa, muy dura y correosa" porque se ha justificado en todo momento en que le avala el secreto profesional en su relación con ella a pesar de no haber sido su clienta. De hecho, se ha amparado en que las "consultas" de Leire eran "preliminares", por lo que le avalaría el secreto profesional; pero no podría demostrar ninguna documentación acerca de su relación profesional entre ambos. Uno de los momentos más tensos ha sido cuando el juez Pedraz le ha pedido que se ciñese a sus preguntas y dejase de realizar alegatos en favor del secreto profesional. Así, Teijelo ha pedido la nulidad de la causa y ha criticado al juez Pedraz que se haya "invadido su intimidad".

Teijelo ha dicho, sobre sus análisis de predicciones sentimentales de casos judiciales que acertó acerca de Leopoldo Puente, el magistrado encargado de la instrucción del caso Mascarillas –ya juzgado y condenado, enmarcado en el caso Koldo— y del caso Obra Pública –que comenzó a dirimirse en el Supremo y que ahora se encuentra en la Audiencia Nacional—. Sobre el juez Puente ha dicho que se trata de un "activista judicial de derechas" que habría organizado una cacería contra él por ser el letrado defensor de Cerdán.

En este sentido, el letrado ha declarado ante el juez Pedraz que sí cobró 125.000 euros del PSOE; pero que sus servicios hacían referencia a la consultoría jurídica sobre "una prospectiva sobre la interpretación sentimental de las causas". Esto es, según ha descrito, una especie de futurólogo judicial que le diría cuáles iban a ser los próximos pasos de los jueces que estaban investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Cabe recordar que, cuando cobró estas tres facturas que suman un total de 125.000 euros, algunas de esas causas se encontraban bajo secreto de sumario.

Además, ha recalcado que las otras dos facturas de 26.000 y 53.000 euros que emitió a Ferraz no las cobró porque, según ha dicho, los socialistas dejaron de pagarle porque comenzó a llevar la defensa de Santos Cerdán, lo que para el PSOE suponía "una incompatibilidad". Por su parte, ha aseverado que no ha recibido pagos de Leire Díez.