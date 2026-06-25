Zapatero pide la "nulidad general" del caso Plus Ultra por vulneración de derechos fundamentales

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado ante el juez Calama solicitando la "declaración de nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra.

El dirigente socialista es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que se han vulnerado varios derechos durante el transcurso de la Instrucción. En concreto señala la vulneración del "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero".

De igual manera, el escrito critica que se han incorporado al procedimiento "prueba ilícitamente analizada vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para mi representado, y que ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales de mi representado y de terceros".

"Reutilización del material"

El expresidente socialista también remitió otro escrito al juez esta semana donde criticaba "la reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos de aquel para el que fue lícitamente obtenido" y en este nuevo escrito ha recordado este extremo.

En concreto, el mencionado escrito recogía que por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habían analizado en esta causa un disco duro denominado "CRUCIAL" y que aparentemente contiene una parte de las evidencias digitales obtenidas en las entradas y registros del 24 de octubre de 2024, en ejecución de las referidas solicitudes de cooperación judicial internacional".

"En línea con lo expuesto en aquel escrito, debemos subrayar que con independencia de que la aprehensión de esos dispositivos y el volcado o clonado de su información hubiese sido autorizada por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 en el marco de la OEI 83/2024, se ha hecho en ejecución de la petición de la autoridad francesa en el marco del proceso allí seguido, esto es, con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero. Pero ello no autoriza a la Fiscalía ni a la policía española para su analisis con fines propios sin autorización judicial", señala el último escrito presentado por la defensa del expresidente.