El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Abogacía del Estado personarse en la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en representación de la Agencia Tributaria.

El magistrado ordena este ofrecimiento después de la valoración de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, que superó los 1,3 millones de euros. Este hecho lo llevó a imputarle nuevos delitos fiscales y de contrabando. Zapatero declinó declarar acerca de las joyas durante su comparecencia ante el juez Calama, pero pidió entre siete y diez días para aportar nueva documentación.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor ha acordado "efectuar el ofrecimiento de acciones a la AEAT, conforme a lo dispuesto en los arts. 109 y 110 LECrim, al ostentar la condición de potencial perjudicada por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando".

Así, ofrece al organismo dependiente de Hacienda personarse como perjudicada por el ex líder del PSOE, ya que este no habría declarado las joyas que fueron encontradas en su despacho durante el registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Audiencia Nacional.

De la misma forma, el juez Calama deniega la personación del procurador García Rodríguez, en nombre y representación procesal de la mercantil Softgestor SL en la pieza separada. Softgestor es una de las empresas que, según el juez Calama, forman parte del complejo entramado societario que habría utilizado Julio Martínez Martínez, amigo y pagador de Zapatero, para blanquear el dinero de las supuestas mordidas. La consultora también fue registrada por la UDEF en el marco de los registros en el despacho de Zapatero, y la empresa de sus hijas, What The Fav. Softgestor estaría vinculada a Análisis Relevante, la empresa principal por la que Zapatero recibió pagos por valor de más de medio millón de euros supuestamente por influir en el rescate de Plus Ultra.