Cayetana Álvarez de Toledo carga contra el chavismo: "El terremoto más letal fueron ellos"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha difundido un mensaje en redes sociales en el que endurece sus críticas al Gobierno de Venezuela, en un contexto marcado por los dos terremotos registrados en el país y que ya han causado al menos 235 fallecidos y más de 4.300 heridos.

En su publicación, la dirigente popular cuestiona la capacidad de los actuales dirigentes venezolanos para liderar una futura reconstrucción, al plantear si "los mismos que saquearon el país" o "los que torturaron, reprimieron y asesinaron" pueden ahora "salvar vidas venezolanas" después también de haberlas segado.

El mensaje, publicado en su perfil oficial en la red social X, incluye referencias directas a varios altos cargos del chavismo, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el dirigente Diosdado Cabello, a quienes responsabiliza de la situación política del país.

¿Cómo van a reconstruir Venezuela los mismos que la saquearon? ¿Cómo van a salvar vidas venezolanas los mismos que las segaron? ¿Los que torturaron, reprimieron y asesinaron? Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez.

Diosdado Cabello.

Vladimir Padrino. El terremoto más letal fueron… pic.twitter.com/Z23rG1rwRY — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 26, 2026

Álvarez de Toledo concluye su intervención con una frase especialmente contundente en la que afirma que "el terremoto más letal fueron ellos", en alusión a la cúpula del chavismo. La publicación se acompaña de una imagen de la portada del diario El Mundo, en la que se hace referencia a los seísmos ocurridos en Venezuela.