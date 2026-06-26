Chicano prepara la "coartada jurídica" para que Conde-Pumpido avale a Sánchez por gobernar sin nuevos Presupuestos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, prepara la "coartada jurídica" para que el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido avale que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pueda gobernar sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Enriqueta Chicano anunciaba el pasado 9 de junio la elaboración de un estudio jurídico en el Tribunal de Cuentas sobre las consecuencias que tiene prorrogar los Presupuestos durante años. Todo ello, mientras LD desvelaba que Conde-Pumpido había creado un grupo de trabajo integrado en su mayoría por letrados izquierdistas del TC para declarar constitucional que Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "el informe jurídico que elaborará Chicano servirá de coartada jurídica para que Conde-Pumpido pueda avalar en el TC la constitucionalidad de que Pedro Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogando los del año 2023. Chicano sólo está preparando la entradilla para Conde-Pumpido".

"No es casualidad que el Tribunal de Cuentas se disponga a elaborar un informe jurídico sobre las consecuencias que tiene prorrogar los Presupuestos durante años, justo cuando Conde-Pumpido ha creado un grupo de trabajo en el Tribunal de Garantías que avale la constitucionalidad de esta práctica inconstitucional del presidente del Gobierno", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Chicano y Conde-Pumpido están trabajando en equipo para favorecer a Pedro Sánchez. No se puede descartar que cuando el Tribunal de Cuentas elabore su informe jurídico, dicho documento pueda ser utilizado como argumento de peso por el grupo de trabajo creado por Conde-Pumpido en el Constitucional. De esta forma, el TC avalaría la constitucionalidad de que Sánchez pueda seguir gobernando sin presentar nuevos Presupuestos, apoyándose en el Tribunal de Cuentas, cuyo informe serviría de coartada".

Recordamos que el Pleno del TC aprobó por unanimidad hace meses admitir a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Ejecutivo socialista por incumplir su deber de presentar a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos. Tal y como publicó LD, Conde-Pumpido estudiaba desde entonces la fórmula para que el Tribunal de Garantías avalase que Sánchez pueda gobernar sin nuevos presupuestos. El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

El Senado con mayoría del PP consideró que la inacción del Gobierno de Sánchez, que ya ha prorrogado los Presupuestos en 2024 y 2025 y aún no ha presentado los del año en curso, vulnera las prerrogativas que establece para el Parlamento el artículo 134.5 de la Constitución. Aquí se establece que "aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario".

El "grupo de trabajo" de Conde-Pumpido

Tal y como desveló este diario, Cándido Conde-Pumpido ha creado un grupo de trabajo para que estudien todos los conflictos de atribuciones presentados por el PP y el Senado. Dicho grupo está integrado por letrados izquierdistas del Constitucional que ya participaron en su día en otro grupo de trabajo para avalar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1-O del Gobierno de Sánchez.

Este grupo de trabajo estudiará los argumentos legales para avalar en el TC que el Ejecutivo socialista no haya presentado nuevos Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y pueda seguir gobernando sin que resulte inconstitucional. No se descarta que el dictamen final incluya una pequeña advertencia a Sánchez sin más consecuencias sobre la importancia de aprobar los Presupuestos".

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