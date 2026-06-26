Cumbre en México: el Rey y Sheinbaum acercan posturas tras meses de crisis institucional

Felipe VI ha mantenido este jueves un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que han escenificado el acercamiento institucional entre ambos países tras meses de frialdad diplomática. La cita ha tenido lugar en el Palacio Nacional, donde ambos mandatarios han posado para una fotografía conjunta antes de dar comienzo a su reunión privada.

Encuentro del Rey con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de México. ➡️https://t.co/jYU7vc3y9a pic.twitter.com/ToonVNVXD7 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2026

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco, fue el encargado de dar la bienvenida al monarca a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras este primer recibimiento protocolario, Felipe VI se trasladó al Palacio Nacional, donde fue recibido por la presidenta Sheinbaum en la Puerta de Honor. Tras el saludo inicial, se llevó a cabo la ceremonia de honores que, debido a la meteorología, se realizó en el Salón de Embajadores, y no en el Patio de Honor.

Ambos mandatarios mantuvieron una reunión privada centrada en los pueblos originarios y la riqueza cultural, las relaciones bilaterales comerciales y diplomáticas, y el Mundial 2026. Sheinbaum había adelantado que pondría énfasis en el "reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural" y lo que representan las civilizaciones indígenas para México. Asimismo, con esta reunión se buscalo que ya se considera un hecho, y es la participación de Sheinbaum en la Cumbre Iberoamericana de Madrid que tendrá lugar a inicios de noviembre.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de… pic.twitter.com/SUDTere1SG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Ha sido una reunión de la que no se ha filtrado el contenido, si bien la presidenta mexicana ha publicado un mensaje en sus redes sociales, Sheinbaum ha valorado positivamente el encuentro. "En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", ha señalado reafirmando su intención de consolidar la relación bilateral. "Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones".

La agenda oficial del jefe del Estado incluye su asistencia al partido de la selección española frente a Uruguay, correspondiente al último choque de la primera fase del Mundial de fútbol, que se disputará en la ciudad de Guadalajara. El viaje de Felipe VI se produce respondiendo a una invitación expresa de la propia presidenta para presenciar el partido.