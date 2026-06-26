Delcy Rodríguez, incapaz de gestionar la tragedia posterior a los terremotos

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso de Begoña Gómez, la falta de confianza en Pedro Sánchez, Zapatero y los terremotos acontecidos en Venezuela.

Venezuela busca supervivientes entre los escombros

La prensa española se vuelca con Venezuela tras los dos fuertes terremotos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que sacudieron el norte del país afectando especialmente a Caracas y La Guaira. Es lo que en el argot científico se conoce como "doblete sísmico", un fenómeno extraordinario. "Venezuela se rompe", titula ABC que habla de "edificios colapsados, infraestructuras destruidas, miles de personas sin hogar y una cifra de muertos que nadie se atreve a calcular". La catástrofe, como dice El País en portada, "pone a prueba la capacidad de gestión del Gobierno de Delcy Rodríguez" que tardó más de tres horas en pronunciarse y al que le llueven las críticas por su inacción. La zona más afectada está localizada en el estado de La Guaira. Allí no ha llegado todavía la ayuda y son los propios ciudadanos y los turistas quienes tratan de buscar y rescatar supervivientes atrapados bajo los escombros con sus propias manos. "Estamos rescatando gente con las uñas, el Estado no aparece", se queja un afectado en declaraciones a El Mundo. La situación es angustiosa, se trabaja contra el reloj. Las familias buscan a sus parientes sin obtener respuesta. Las cifras oficiales apenas hablan de dos centenares de fallecidos; sin embargo, otras voces advierten de que irán aumentando con el paso de los días y cuando se logre alcanzar las zonas que han quedado aisladas y levantar los escombros bajo los que, probablemente, haya miles de personas. El número de desaparecidos supera los 35.000. Cifras, datos e imágenes que viven con impotencia los miles de venezolanos que tuvieron que dejar el país huyendo del chavismo. Precisamente las consecuencias del régimen han agravado la situación. "Necesitamos maquinaria, equipos pesados", se queja desesperado el pueblo venezolano porque ni siquiera los servicios de Protección Civil y los bomberos cuentan con los equipos y protocolos necesarios como consecuencia de la degradación de un país sometido al chavismo en las últimas tres décadas hasta convertirlo en un "estado fallido".

Escribe en ABC Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, que "el terremoto abrió una falla en la tierra. La otra falla, la que Venezuela lleva años soportando, solo podrá cerrarse cuando el Estado vuelva a estar al servicio de sus ciudadanos". Y también en el diario de Vocento María Corina Machado firma una Tercera en la que denuncia que "hay países como Japón o Chile que son capaces de superar crisis como esta con escasas pérdidas materiales y humanas. En cambio, cuando un terremoto de semejantes proporciones acontece en la Venezuela de hoy, que acumula décadas de desinversión, corrupción y represión, los efectos son trágicamente devastadores". La líder opositora pide que "la misma red ciudadana que fue capaz de burlar la persecución del régimen de Maduro y vencerlo en las urnas es la red que ahora se activa para desplegar un gigantesco operativo de solidaridad". Esa solidaridad llega incluso de la diáspora que está haciendo acopio de agua y medicinas para enviarlas a su país y también la comunidad internacional se ha volcado en la ayuda con EEUU al frente. España ha enviado también efectivos de la UME y Exteriores ha confirmado hasta el momento dos españoles entre los muertos y más de 80 desaparecidos. Una de las personas fallecidas es la esposa del etarra huido de la justicia Koldo Olalde, que ha sobrevivido al desastre natural y ha sido rescatado. Según LD, ambos se conocieron cuando el terrorista huyó tras asesinar a tres guardias civiles con coche bomba en 1978.

Delcy Rodríguez, incapaz de gestionar la tragedia posterior a los terremotos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/AjGTd2aBnU — esRadio (@esRadio) June 26, 2026

Las agendas de 'Gertru' prueban que ZP mintió al juez

Los investigadores del caso Zapatero atribuyen un papel fundamental a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Ella lo gestionaba todo, era conocedora de lo que hacía su jefe y podría ser también cómplice de sus supuestos delitos. Hoy cuenta The Objective que custodia en su domicilio archivos confidenciales del expresidente que se habría llevado en cajas cuando abandonaron La Moncloa. A través de sus agendas y conversaciones de WhatsApp se extrae una cantidad ingente de información comprometedora. La pasada semana, el presidente del Gobierno le dijo al juez Calama que sus constantes viajes a China tenían como objeto participar en conferencias. Lucas de la Cal, corresponsal de El Mundo en Pekín, demuestra que mintió. En las anotaciones aparecen infinidad de citas con el embajador chino en España, así como con dirigentes políticos y empresarios próximos al régimen comunista. Destacan las reuniones con directivos de Huawei o con el empresario Javier Romero, administrador de Chinalink que realizó 27 transferencias a Zapatero.

Romero es también el administrador de otra empresa, Hygreen Energy Developments que recibió el año pasado una subvención de más de 12 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica. Poco después de que la compañía recibiera la ayuda, la secretaria le pregunta al expresidente por los 23.000 euros que debería ingresarle Romero en su cuenta. ZP responde: "Romero ingresó 27 hace un par de semanas". Los informes de la UDEF recogen más ingresos procedentes de otras compañías asiáticas, entre ellos 850.000 euros a través de 55 transferencias de Kreab Iberia o 681.000 euros a Zapatero y otros 12.300 euros a la sociedad de sus hijas por parte de la empresa Thinking Heads. Federico Jiménez Losantos firma una columna en El Mundo que titula "Presidente, Sánchez; primer ministro, Zapatero" en la que sostiene que "Zapatero, por encima de todos los ministros, primus inter pares, está en todos los negocios políticos de Sánchez. Él va a Waterloo a negociar con Puigdemont, aunque en la foto salga Cerdán. Él estaba en Rabat. Él mete a Sánchez en el maletero de Delcy. Él acabó con Ábalos. Y él acabará con Sánchez, en Soto del Ferraz. Al tiempo".

El Congreso y el Senado dan la espalda a Sánchez

"La mayoría absoluta del Congreso insta a Pedro Sánchez a dimitir", titula LD. Las opciones que plantea una parte de la oposición al presidente es que se someta a una cuestión de confianza o que dimita, siendo esta la primera vez en la historia en que la mayoría de las Cortes pide la dimisión del presidente en España. Hasta 178 diputados de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han aprobado una moción presentada por el Partido Popular. La iniciativa no tiene efecto jurídico pero sí simbólico porque constata que el presidente del Gobierno ya no cuenta con la confianza de la Cámara. Tampoco tiene apoyos en el Senado, donde se votó una iniciativa muy similar un día antes. Sánchez acudió ayer al Congreso con la esperanza de que los siete diputados de Puigdemont se abstuviesen, como habían hecho la víspera en la Cámara Alta. El resultado de la votación, sin embargo, no fue suficiente para borrar la sonrisa a Sánchez, que incluso se aplaudió a sí mismo.

Dice El País que su reacción obedece a que el Gobierno piensa que la postura de Junts son "juegos florales" y que, a la hora de la verdad, los separatistas no apoyarían una moción de censura. El director de El Debate, Bieito Rubido, define al dirigente socialista como "un hombre iracundo que utilizó la carcajada como la máscara que esconde un temperamento peligroso". Para La Razón, "sin mayoría parlamentaria y sin presupuestos, un demócrata dimitiría. Lo dicho, un demócrata". En este escenario, Sánchez se enfrenta este fin de semana al Comité Federal del PSOE. El sector crítico, Reactívate, ha pedido un adelanto electoral antes de que acabe el año y la renovación inmediata de los liderazgos del partido con el nombramiento de una gestora que convoque un congreso extraordinario. El exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, dice hoy en La Razón que "el Comité Federal puede pedir una cuestión de confianza".

Nuevas pruebas contra Begoña

Okdiario publica los emails que prueban que el Gobierno amañó contratos por ocho millones de euros a Juan Carlos Barrabés, avalados por Begoña Gómez.

En esos correos se decía que "las otras ofertas" habían de bajar "sí o sí". Mientras, el PSOE ha enviado una carta a sus militantes, "Yo con Pedro y Begoña", con la que quieren transmitir al presidente y a su mujer que "no están solos".