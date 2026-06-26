Los ingenieros alertan de que un terremoto en Granada o Murcia "sería igual de devastador que en Caracas"

La tragedia provocada por los terremotos registrados en Venezuela ha reabierto el debate sobre la preparación sísmica en España. Según informa El Mundo, la Asociación de Ingenieros de Caminos alerta de que el país continúa utilizando una normativa de construcción que considera desfasada y reclama la aplicación del Eurocódigo 8, el estándar europeo para el diseño de edificios resistentes a terremotos.

En declaraciones al diario, el vocal de la asociación, Ramiro Aurín, advierte de que un terremoto de magnitud similar al registrado en Venezuela tendría efectos muy graves en determinadas zonas del territorio español. "Si esto ocurre en Granada o Murcia, sería igual de devastador que en Caracas", sostiene.

Los ingenieros recuerdan que España continúa aplicando una normativa de 2002 y denuncian que todavía no ha incorporado plenamente el Eurocódigo 8, pese a las obligaciones derivadas de la normativa europea. Según explican, este estándar busca que los edificios absorban mejor la energía de un terremoto y reduzcan el riesgo de colapso.

Como ejemplo, citan el terremoto de Lorca de 2011, de magnitud 5,2, que provocó el derrumbe de decenas de edificios —80—, causó nueve fallecidos y cientos de heridos. Los expertos señalan que un seísmo de magnitud 7,2, como el ocurrido en Venezuela, liberaría una energía muy superior y tendría un impacto especialmente importante en áreas con suelos sedimentarios, como parte de Murcia, Granada y el litoral levantino.

Según El Mundo, la Asociación de Ingenieros de Caminos lleva años reclamando la implantación del Eurocódigo 8. El directivo de la entidad, Jesús Contreras, asegura que "seguir edificando con la normativa actual es muy peligroso" y defiende que la aplicación del estándar europeo es obligatoria.

Contreras atribuye el bloqueo de la nueva normativa a la Secretaría General del Ministerio de Transportes. Según su versión, el departamento estaría elaborando una regulación específica para España en lugar de adoptar directamente el estándar europeo. También afirma que la entonces secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, defendió en su momento la implantación del Eurocódigo 8 y que incluso convenció al ministro Óscar Puente, aunque finalmente el cambio no salió adelante.

El directivo apunta además a la posible influencia de intereses del sector de los materiales de construcción, aunque no aporta pruebas de esa afirmación.

Las diferencias entre ambas normas

Los ingenieros explican que el Eurocódigo 8 apuesta por estructuras capaces de deformarse de forma controlada durante un terremoto, evitando el colapso repentino de los edificios. Frente a ello, sostienen que la normativa española vigente prioriza construcciones más rígidas, que pueden comportarse peor ante movimientos sísmicos de gran intensidad.

También destacan que gran parte del parque inmobiliario español fue construido entre las décadas de 1960 y 1980, antes de la existencia de normas sísmicas modernas. En este sentido, subrayan que el estándar europeo incorpora criterios para la rehabilitación de edificios existentes y exige mayores requisitos de resistencia para infraestructuras esenciales, como hospitales, con el objetivo de garantizar su funcionamiento tras un terremoto.