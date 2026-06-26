La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 13 de julio las decisiones clave del juez Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, que involucra a la mujer del presidente del Gobierno. Estas cuestiones son: la decisión del mandar el caso a juicio oral y que sea juzgada por un jurado popular.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado procesó el pasado mes de abril a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez por corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Peinado, mediante un auto del 5 de mayo, se reafirmó en su decisión de enviar a Gómez y a su asesora a un juicio con jurado popular.

Fuentes jurídicas han señalado a Libertad Digital que será la Sección 23 de la Audiencia Provincial madrileña la que deliberará acerca de esos dos asuntos en un pleno que se celebrará con cinco magistrados.

El juez Peinado tomó la decisión de enviar a la mujer del presidente del gobierno y a su asesora, junto con el empresario Juan Carlos Barrabés, a juicio oral y fijó como medidas cautelares para Gómez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado.

El auto del magistrado apuntaba a que la trayectoria profesional de la mujer de Pedro Sánchez tuvo un cambio significativo a raíz de su matrimonio. "En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de María Begoña Gómez Fernández, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno", señalaba el auto.