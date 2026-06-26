La UCO detecta "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en los contratos adjudicados al empresario Barrabés

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un trato de favor y "decisiva arbitrariedad" en los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado imputó al empresario Juan Carlos Barrabés junto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Además, el juez Peinado abrió una nueva pieza separada del caso contra Barrabés por el delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión para investigar los hechos que se encontraban siendo investigados por la Fiscalía Europea

"Más allá de esa idea general, cabe tener en cuenta que la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios prestablecidos. Por el contrario, se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones", recoge el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En consonancia, se realizan adaptaciones adicionales para enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones. Es el caso de revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada -EVERIS en una penúltima revisión. Reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador. De manera indirecta, destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador", añade el informe.

De esta manera, la UCO apunta a que a pesar de que esta compañía contaba con ventaja en una primera fase, la UTE THE VALLEY BARRABES terminó siendo la principal beneficiaria de esta "política de funcionamiento".

Además, la Unidad de la Guardia Civil también apunta a que se identifica un antecedente en el que también se vio favorecido el empresario Barrabés. "En concreto, en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor del expediente 044/20-ED, se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del "Libro blanco" en la oferta de la UTE de la que el grupo Barrabeés formaba parte, junto con KPMG. Este 'Libro blanco' era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio 3, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras", precisa la UCO.