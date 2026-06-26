Las víctimas del terrorismo exigen en el Congreso una memoria ajena a intereses políticos

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Benito Valenciano, ha reclamado este viernes en el Congreso que España mantenga intacto su compromiso con la memoria de las víctimas y ha advertido contra cualquier intento de relativizar esa obligación en función de intereses políticos.

Durante el homenaje celebrado en la Cámara Baja con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, Valenciano ha subrayado que las víctimas "no son un capítulo cerrado" de la historia reciente de España y ha defendido que la deuda moral con ellas no puede ser "selectiva", "acomodaticia" ni estar "sometida a intereses o coyunturas políticas".

Según informa EFE, el acto ha vuelto a celebrarse, como cada 27 de junio desde 2011, en recuerdo de Begoña Urroz, asesinada por ETA en 1960. La ceremonia ha estado marcada nuevamente por la ausencia de las principales asociaciones de víctimas, entre ellas Covite, AVT y Dignidad y Justicia, una circunstancia que se repite desde hace años. Además, la sala Constitucional del Congreso ha presentado más asientos vacíos de lo habitual.

Han asistido, entre otros, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; además de representantes de distintos grupos parlamentarios, con la excepción de Vox.

La herida de los atentados sin resolver

Durante su intervención, Valenciano ha insistido en que el terrorismo sigue dejando cuentas pendientes con la justicia, especialmente por los más de 300 atentados que continúan sin resolverse.

En este sentido, ha lamentado que persista "una herida abierta" y ha defendido que esclarecer esos crímenes no responde a una cuestión partidista, sino a una exigencia "de justicia y de humanidad".

También ha apelado a preservar el respeto hacia quienes sufrieron la violencia terrorista. "Las víctimas del terrorismo merecen respeto y memoria, pero también sensibilidad", ha señalado, antes de advertir de que "jamás se banalice el horror que padecieron".

Valenciano ha insistido además en la importancia de transmitir memoria a las nuevas generaciones. A su juicio, educar desde el recuerdo es una herramienta esencial para impedir que el terror vuelva a encontrar espacio en el futuro.

Recuerdo a las víctimas

El presidente de la FVT ha avanzado también que el próximo 8 de julio se inaugurará una exposición en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de Madrid con motivo del 40 aniversario del atentado de la plaza de la República Dominicana, en el que ETA asesinó a doce guardias civiles.

Durante su discurso, Valenciano ha querido recordar igualmente a Yakoob Pinto Bittan, considerado la última víctima española del terrorismo. El joven, de 25 años, natural de Melilla y residente en Israel, falleció en un ataque terrorista en Jerusalén.

Por su parte, Francina Armengol ha reivindicado la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas para fortalecer la democracia. La presidenta del Congreso ha defendido la importancia de recordar, comprender y reparar para poder "avanzar".

Armengol ha subrayado que el terrorismo no solo arrebató vidas, sino que también "quebró la confianza" y trató de socavar los principios de libertad y convivencia.

Asimismo, ha coincidido con Valenciano en la necesidad de explicar con "rigor, respeto y honestidad" lo ocurrido, así como las consecuencias derivadas de cualquier forma de fanatismo o violencia.

La ausencia de las asociaciones

Una vez más, las principales asociaciones de víctimas han optado por no acudir al homenaje institucional.

Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, ha reiterado en un comunicado los motivos por los que rechaza participar en este acto desde 2011. La asociación considera que la razón principal "sigue plenamente vigente": la presencia en el Congreso de EH Bildu, formación que —según denuncia— continúa sin condenar "de forma clara e inequívoca" el terrorismo de ETA.

Tampoco han asistido la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismoni Dignidad y Justicia.

Críticas a beneficios penitenciarios

Benito Valenciano también ha expresado el "profundo dolor" y la sensación de "desamparo e injusticia" que generan entre las víctimas los beneficios penitenciarios concedidos a presos de ETA, especialmente cuando abandonan prisión tras reducciones de condena o medidas que, a su juicio, "suavizan su cumplimiento penitenciario".

Además, ha censurado los homenajes a etarras excarcelados —los conocidos como ongi etorris—, a los que ha calificado de actos "humillantes", especialmente cuando se producen hacia terroristas que salen de prisión "sin mostrar jamás arrepentimiento".

El presidente de la FVT también ha reclamado avanzar en la equiparación del reconocimiento institucional a todas las víctimas. "No es aceptable que personas que han sufrido idéntica barbarie, idéntico dolor e idénticas consecuencias reciban un trato distinto en términos de reconocimiento o de indemnización", ha afirmado.