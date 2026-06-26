Los altos cargos de la Guardia Civil se ratifican en que les pidieron "ponerse de perfil" en "causas políticas"

Los altos cargos de la Guardia Civil que han declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se han ratificado en lo que ya aseguraron ante el teniente coronel Antonio Balas, que les pidieron "ponerse de perfil" en las investigaciones que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez.

El teniente coronel Antonio Balas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomó declaración a los dos exjefes de la unidad, Rafael Yuste y Alfonso López Malo; quienes aseguraron que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, les ordenó "ponerse de perfil" en torno a la causa del hermano de Pedro Sánchez y dejar que fuese la juez instructora la que tomase la iniciativa.

Según ha podido saber Libertad Digital, estos se han ratificado en sus declaraciones. Aun así, estos altos cargos de la Guardia Civil han matizado que el DAO se refirió a "causas políticas" y no concretamente a la del hermano de Sánchez. Cabe recordar, en este punto, que la conversación, según recoge la UCO, se produjo en julio del año 2024. En este lapso de tiempo, los investigadores se encontraban recabando información sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; sobre David Sánchez y sobre la trama Koldo. Estas tres eran las causas políticas que se encontraban en la mesa de las investigaciones de la policía judicial.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y el general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, Antonio Cortés, también se habría ratificado en su exposición de los hechos. Este último habría declarado ante el teniente coronel Balas que le ordenaron abrir un expediente interno contra agentes que se encontraban investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Esta información se dirime en la Audiencia Nacional de la mano del juez Pedraz, que se encuentra investigando las supuestas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE. El papel de Mercedes González podría haber sido decisivo, ya que el general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil se reiteró el pasado martes en la nota en la que informó a la directora general, Mercedes González, de que existía una campaña orquestada por la fontanera socialista Leire Díez en contra de la Unidad Central Operativa (UCO) y el teniente coronel Antonio Balas. Para cuando le informó de esta situación, Mercedes González ya se había reunido hasta en tres ocasiones con Díez.

El Ministerio Fiscal ha preguntado este jueves acerca de una reunión que mantuvieron los mencionados exjefes de la UCO con la directora de la Guardia Civil posteriormente a la citada nota.