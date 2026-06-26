El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al magistrado que instruye la causa de Plus Ultra que tome todavía más medidas para garantizar su privacidad y prohíba a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Audiencia Nacional servirse de "información masivamente obtenida" de los registros y clonados realizados. En el escrito, el exlíder del PSOE culpa a la unidad policial de las filtraciones.

La filtración de cientos de mensajes entre Zapatero y su secretaria ha provocado que el juez Calama imponga medidas a las acusaciones populares, a las cuales ha acotado la información de la que puedan disponer. Estas ya han anunciado que recurrirán la decisión y han apuntado a que sería a la defensa de Zapatero, que busca la nulidad de la causa, a quien le convendría la filtración de sus datos personales.

En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa del exlíder vuelve a asegurar que se han violado sus derechos fundamentales, por lo que cree conveniente la nulidad de la causa. Así, pide que se devuelva a la UDEF el último informe en el que la unidad policial apuntaba a una presunta mordida de 200.000 euros por intervenir en la quita de la deuda que una empresa peruana tenía con el Estado de Bolivia. Si el juez accediese, se estaría invalidando esos indicios por, según Zapatero, haberse obtenido de forma ilícita mediante la obtención de información masiva, que abarcaría elementos que no estarían dentro de la causa. En este punto, acusa a la UDEF de haber analizado los mensajes como "resultado de una investigación no prospectiva y no autorizada".

"Solicito que adopte las medidas solicitadas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales de mi representado y de otros investigados que se describen en la alegación PRIMERA, enviando al efecto los mandamientos y oficios necesarios", asegura el escrito. De la misma forma pide al juez Calama que "dicte resolución mandatando a la policía judicial que limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida de mi representado o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional del Sr. Rodríguez Zapatero más allá de las allí determinadas.

En este marco, apunta directamente a la UDEF de haber filtrado los mensajes a los que se tuvieron acceso: "Es llamativo que todos los documentos que proceden del Tribunal o de las partes, y que se suben a la plataforma CLOUD, gozan de marca de agua salvo los anexos a los informes policiales (no tienen marcas de agua los anexos del informe núm. 2910/26)".

De hecho, califica de "disparate" el anexo de 1.084 páginas que recoge sus conversaciones con su secretaria, Gertrudis: "A este auténtico disparate se une el Anexo relativo a las comunicaciones, concretamente al chat de Dª Gertrudis Alcázar con el Sr. Rodríguez Zapatero, que ocupa la "friolera" de 1.084 páginas, y donde constan absolutamente todas las comunicaciones habidas entre ambos, tanto si son atinentes (de cerca o de lejos) a la actividad que ocupa el Informe como si son enteramente ajenas, como sucede en la inmensa mayoría de los casos.

"La vida del Sr. Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos concretos hechos", ahonda el escrito recriminando que no se haya purgado la información obtenida para acotar aquello que fuese de relevancia para la causa.

Por todo ello, califica de "semejante violación" con calado "grave e irreparable" la filtración de sus agendas y que Calama no hubiese adoptado medidas previas para evitar que se produjera. Con todo ello, Zapatero busca tumbar indicios relativos a la causa; algo que concuerda con su estrategia procesal, que está enfocada a intentar anular el procedimiento.