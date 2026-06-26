Zapatero sospechó tener micrófonos en su oficina tras la detención de Julio Martínez: "Un café, pero en la ofi no"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sospechó que podía tener micrófonos en su oficina de la calle Ferraz después de la detención de su "amigo" y pagador Julio Martínez Martínez. "Tendríamos que vernos a tomar un café pero no en la ofi, en el AC de Pozuelo —un hotel de la ciudad madrileña— hoy o mañana cuando te venga mejor", le dijo Zapatero a su secretaria, María Gertrudis, que aparece en los mensajes como "Gertru".

Un informe de 1.084 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela los mensajes recogidos por la UDEF entre Gertrudis y el expresidente desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. En las mismas, se desvelan las gestiones que Zapatero realizó para una empresa peruana, la cual vio perdonada una deuda de 107 millones del Estado de Bolivia a cambio de una mordida de 200.000 euros.

De hecho, el exlíder del PSOE comienza a preparar su defensa tan solo unos días después de que detengan a su "lacayo" Julio Martínez Martínez. Esto es, comienza a pedir documentación a su secretaria para armar su relato y desvincularse de las presuntas actividades ilícitas de su pagador. Pide a Gertrudis documentación relativa a los viajes realizados a Venezuela o las facturas emitidas a Análisis Relevante. Todo ello, después de que comiencen a cambiar los planes a partir del día 15 de diciembre, cinco días después de la detención del presunto testaferro.

En primer lugar, Zapatero pregunta a su secretaria cómo se encuentra tras conocerse la detención de Julio Martínez Martínez. Ella responde: "Bien. Preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan. Y por las lobas". Las lobas, se infiere por el contexto, serían la mujer y las hijas de Zapatero, que responde: "Todo eso va a ser inevitable Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida. Las tres reaccionaron mejor de lo esperado. Nunca acabas de conocer a los seres humanos".

Al día siguiente, el 16 de diciembre, Zapatero pide a "Gertru" que cancele una cita con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con la que tenía programada una reunión. "Tenemos que suspender lo de Belarra... discúlpame", le asegura en un mensaje Zapatero. Ese mismo día, Zapatero comienza a recabar información sobre sus viajes y sobre sus facturas emitidas para formar su relato:

Jefe: ¿De cuándo es la primera factura de AR?

Gertru: 24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel

17/12/2025 –al día siguiente—

Jefe: Buenos días. Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25

Gertru: Ok. Ahora te lo envío

8 de 2020 a 2025 de los cuales 3 han sido procesos electorales

Jefe: ¿Qué porcentaje del IRPF se me aplica?

Gertru: En las facturas el 15%, el final en el IRPF está en torno al 40%

Le he dado a Negreira un sobre con datos por si los necesitas

Jefe: ¿Será el máximo no?

Gertru: Sí, disculpa, el máximo.

Después de esta conversación, la secretaria de Zapatero borra otro mensaje, al que responde Zapatero de la siguiente forma: "Negre no me ha dado nada". Gertrudis vuelve a informar sobre el cálculo del IRPF: "42,93% (23,04% estatal + 19,89% autonómico)". Unas horas más tarde le envía un documento proveniente de "la gestoría"; cuando Zapatero llama a Gertrudis y, posteriormente a la llamada, Gertrudis le envía otros dos documentos. Uno de ellos, se denomina "preguntas periodistas". El 19 de diciembre de ese mismo año, Zapatero sigue recabando información:

Jefe: Buenos días. Vamos preparando: Viajes desde 2020, con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR en los últimos diez años. Gertru: Ok. Viajes desde 2020 ¿todos o solo los relacionados con fra. Ar? Jefe: Todos y más especificados con agenda los de AR Gertru: Ok

(envía un documento)

El primer cuadro es sin el ingreso por expdte., el 2º es incluyendo ese importe en los ingresos. Me falta lo de los viajes que tardaré un poco

En este punto, la conversación torna a un tono personal. Posteriormente, durante las vacaciones de Navidad, Zapatero considera urgente reunión con su secretaria, pero en un lugar distinto a su oficina, como si temiese hablar temas comprometidos en su despacho de la calle Ferraz:

Gertru: Sí, anoche —después de que Zapatero le pregunte si volvió el día anterior a España—. ¿Vosotros bien? Jefe: Regular. Tendríamos que vernos a tomar un café pero no en la ofi, en el AC de Pozuelo hoy o mañana cuando te venga mejor...

Te traerían los chicos... Gertru: Ok, cuando me digas. Ahora en la mañana necesito un rato que acabo de llegar de andar. Pero a partir de las 12 puedo todo el día y mañana cuando me digas Jefe: 12:30 en AC Finca, los chicos te cogen Gertru: Ok

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