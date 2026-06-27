La cloaca se reunió en "un piso franco del PSOE" para conspirar contra la juez del caso David Sánchez

El empresario Javier Parra declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se reunió con la fontanera Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada en un "piso franco del PSOE" para conseguir información de la juez encargada del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

La cloaca trató de maniobrar para obstaculizar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez y estas actuaciones contra la magistrada Beatriz Biedma se articularon en torno a un grupo llamado "Vacaciones y Viajes" en el que participaban Díez, Dolset, Sáenz de Tejeda y Parra.

Así se desprende de un informe de la UCO contenido en el sumario del caso de las cloacas del Partido Socialista, al que ha tenido acceso Libertad Digital, dónde se detalla que en ese domicilio "Dolset y Leire se refirieron al inmueble como un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones. Cree recordar que Leire disponía de la llave del piso", según recoge la Unidad de la Guardia Civil sobre la declaración de Parra.

Además, la UCO también apunta a que este piso "indiciariamente" lo tenía alquilado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que lo utilizaba "como despacho o sala de reuniones". "Como se refiere en el citado Informe, se tendría constancia del uso del citado piso para la celebración de, al menos, otras dos reuniones entre personas investigadas" en la causa, añade la UCO.

Según la UCO, Parra se trata de un empresario que está vinculado al sector de los hidrocarburos y habría sido condenado por fraude en los casos conocidos como Hafesa y Servicios Omarpar. En el año 2022 Parra conoció a Dolset y en el 2024 este le presentó a Leire Díez como "una persona que podría ayudarle en las causas de hidrocarburos en las que estaba investigado".

"La primera reunión entre Leire, Dolset y Parra se habría producido en verano de 2024, en una vivienda en Tarifa (Cádiz) perteneciente a Dolset. Ya en esta primera reunión Leire habría explicitado que podía ayudar a Parra en relación con las ‘injusticias’ judiciales que estaba sufriendo", recoge la UCO.

Para que Parra pudiera beneficiarse de los servicios de Leire este tendría que "aportar contactos de interés o información comprometedora sobre la Juez que instruía la causa judicial del hermano del Presidente. Para atender a tal petición, Parra habría puesto en contacto a Leire con Sáenz de Tejada".

Por su parte la ayuda de Leire "hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno, y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores. A este respecto, Leire expresó que se podía ayudar al dicente retirando la acusación en las causas que le afectaban".

Después de esta primera reunión se constituyó el grupo de "Vacaciones y Viajes" y se habría concertado el primer encuentro en el mencionado "piso franco del PSOE". En esa reunión se planteó la posibilidad de que David Sánchez renunciase a su abogado en favor de Sáenz de Tejada. No obstante, según el testimonio prestado por Parra, Díez "comentó que había consultado con un tercero" esta posibilidad pero que el hermano del presidente habría rechazado la oferta. No obstante, el grupo continuó con su estrategia de interposición de denuncias.

"Finalmente, el testigo afirmó que dejó de utilizar el grupo ‘Vacaciones y Viajes’ y de colaborar con sus integrantes después de que estos le acusaran de filtrar información a la prensa; hecho que parece tener correspondencia con lo visto en el IPhone 15 intervenido a Leire", sentencia la UCO.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com