"Una calle en cada pueblo si Sánchez acaba encarcelado": campaña para premiar al teniente coronel Balas

"Si está muerto, mejor". Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), ha acaparado en los últimos meses muchos titulares, la mayoría de ellos por aparecer como objetivo de la cloaca del PSOE liderada por la fontanera Leire Díez para torpedear las investigaciones que cercan al Partido Socialista, al Gobierno de Pedro Sánchez y a su familia.

El teniente coronel Balas ha tenido desde un primer momento un papel fundamental en destapar las maniobras corruptas de la maquinaria socialista de Pedro Sánchez y es por ello que ya se están recogiendo firmas para homenajearlo con la Medalla de Extremadura. Dicha iniciativa ha sido impulsada por el abogado Ángel García Calle, que ha explicado a Libertad Digital que el teniente coronel Balas debería ser premiado por su "humildad" y su "valentía" frente a las presiones que ha recibido del Gobierno actuando como un "llanero solitario" en defensa de la ley.

"Es un paisano mío. De Extremadura, de una familia absolutamente humilde. Nacido en un pueblito de Extremadura, en Puebla de la Reina, muy cerca de donde yo vivo. Conozco a su familia, que a raíz de unas publicaciones en Facebook que hice se pusieron en contacto conmigo para agradecerme lo que decía. Creo que esta medalla está para reconocer a los extremeños que han destacado en su vida, ya sea profesional o personal, y que haga que los demás extremeños nos sintamos orgullosos de esas personas. Creo que no hay ningún extremeño, ni ningún español, que no se sienta orgulloso del teniente coronel Balas", ha defendido el abogado en una entrevista con este periódico.

La cloaca del PSOE: "Si está muerto, mejor"

El abogado Ángel García ha querido también destacar "lo que está haciendo con las presiones que está teniendo a todos los niveles —políticos, policiales—, navegando en contra del viento... Todos éramos conscientes de que existían cloacas, pero hasta que no han salido a la luz no hemos sabido con certeza que estaban destinadas a parar a aquellas personas que pudiesen atacar al Gobierno".

Y explica que "este guardia civil es una de esas personas que se ha distinguido no solo por hacer su labor profesional, que para eso le pagan, sino por haber sabido resistir los ataques personales que pretendían contra él. A pesar de todo ello, ha sacado a la luz las corruptelas que todos estamos viendo en los tribunales".

Preguntado por si le han podido afectar personalmente estas maniobras contra su persona ha señalado que "un guardia civil, si por algo destaca, es por su sacrificio y por su honorabilidad, y este hombre es un claro ejemplo de lo que debe ser un guardia civil y una unidad como la UCO".

"Una calle en cada pueblo si Sánchez acaba encarcelado"

Preguntado por el futuro judicial de Pedro Sánchez, ha dicho que "sea quien sea, todos estamos sometidos al imperio de la ley y, si hay que llevarse a un presidente del Gobierno, que parece ser que todo apunta a que tarde o temprano tendrá que dar cuenta ante la Justicia, pues será el presidente del Gobierno. Y si es su mujer o es su hermano, pues lo mismo".

"El señor Balas merece una calle en cada pueblo si Sánchez es encarcelado", comenta a Libertad Digital el abogado de la iniciativa, que destaca que en ese supuesto, el teniente coronel tendrá el mérito de haber colaborado de "manera decisiva" a que eso ocurra y a que "los culpables acaben en la cárcel".

Y también destaca su actuación contra David Sánchez, el hermano del presidente porque Extremadura "siempre ha sido una tierra caciquil. Antes los caciques eran los señoritos de los pueblos y ahora son muchos alcaldes, especialmente los del PSOE, que han estado acostumbrados a considerar que sus pueblos y sus ciudadanos eran sus siervos".

"El señor Miguel Ángel Gallardo ha sido un cacique. La Diputación de Badajoz, todo extremeño sabe que no deja de ser un refugio para todos aquellos alcaldes que pierden sus elecciones. Los recolocan allí, en una auténtica oficina de colocación del PSOE que pagamos todos los extremeños. Enfrentarse a eso, en una comunidad autónoma como esta, tan caciquil, y haber sacado adelante esa investigación con todos los problemas que ha debido tener, es un mérito digno de reconocimiento", ha defendido el abogado.

"Desde esa humildad que caracteriza a los extremeños, este hombre ha sabido llegar a las más altas esferas de la Guardia Civil y, con esa misma humildad, no ha pedido ayuda a nadie ni ha necesitado de nadie. Simplemente, desde una unidad como la UCO ha ido desmantelando poco a poco corruptelas y grupos organizados que se dedican al saqueo sistemático de España. Todo eso lo ha hecho sin tener una familia importante detrás, una organización o un partido político detrás. Simplemente desde su cuna, en Puebla de la Reina", ha insistido.

"Sé, porque conozco a su familia y lo humildes que son, que él no va a pedir ningún reconocimiento. Es una persona que no ha salido en prensa ni va a salir. Él, evidentemente, no va a pedir nada. Yo solamente espero que algún día le sea reconocido ese mérito", concluye en su entrevista con Libertad Digital.