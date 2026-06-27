Zapatero cambió su móvil un mes antes de ser imputado: "A ver si nos ayudan de Ferraz, por seguridad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió ayuda a Ferraz para cambiar su teléfono móvil menos de un mes antes de ser imputado en el caso Plus Ultra. "A ver si nos ayudan de Ferraz, por seguridad", indicó a María Gertrudis, su secretaria.

Un informe de 1.084 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, desvela los mensajes recogidos por la UDEF entre Gertrudis y el expresidente desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. En las mismas, se desvelan las gestiones que Zapatero realizó para una empresa peruana, la cual vio perdonada una deuda de 107 millones del Estado de Bolivia a cambio de una mordida de 200.000 euros.

El 23 de abril de 2026, menos de un mes antes de su imputación, que tuvo lugar el 19 de mayo de este mismo año, Zapatero interrumpió una de las conversaciones diarias que tenía con su secretaria para informarle de que debían cambiar de terminal de teléfono móvil; un hecho que podría estar íntimamente ligado a las comunicaciones que pudiera haber mantenido que le comprometiesen en la trama Plus Ultra. De hecho, a raíz de la detención de Julio Martínez Martínez, el expresidente y su secretaria comienzan a borrar determinados mensajes. La conversación fue de la siguiente manera:

Jefe: Por cierto, tengo que cambiar el móvil. Hay que ver si nos ayuda alguien de Ferraz por seguridad. No sé cuánto se tarda en la operación, mira a ver Gertru: OK. El de Ferraz es listo y bueno. Tienes otro iPhone en tu casa ¿verdad? Jefe: Sí

La conversación continúa con temas personales y referentes a la salud del padre del exlíder socialista. No había pasado ni un día cuando, el 24 de abril, la secretaria de Zapatero le pide que ponga a cargar el nuevo móvil para realizar el cambio:

Gertru: Si puedes, pon a cargar el móvil nuevo aunque sea un ratín Jefe: Está cargando

La conversación continúa mostrando que Gertrudis era esencial para las actividades de Zapatero, ya que este ni siquiera conocía su contraseña de Gmail. Cuando Gertrudis se la recuerda, él certifica que ya había podido entrar en su cuenta de correo electrónico: "Funcionó". La seguridad era para el exlíder de los socialistas una importante baza para sus presuntos negocios ilícitos. Este muestra su preocupación de no poder utilizar Signal –una aplicación de mensajería encriptada— en el reloj, se entiende que en un reloj inteligente.

Zapatero conocía a "Leire"

Los mensajes entre Zapatero y su secretaria también dejan inferir que este conocía quién era Leire Díez, por su naturalidad al hablar de ella. Después de que saltase a la palestra su vinculación al Partido Socialista, la fontanera socialista dejó de ser afiliada el 3 de junio siendo recibida por el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

El 4 de junio dio una rueda de prensa para explicarse, en la que apareció por sorpresa el empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama. Tras varias llamadas el 3 de junio, el 4 de junio, Zapatero remite un mensaje a Gertrudis en el que ya habla de la fontanera socialista como "Leire"; por lo que se podría inferir que ya se conocían anteriormente.

Jefe: Me ha gustado Leire María Gertrudis: Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella Jefe: La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa María Gertrudis: Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros. El barullo pesa.

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