"Sánchez va a robar las elecciones generales". Esta fue la afirmación de Santiago Abascal, el líder de Vox, que retumbó en el Congreso de los Diputados esta semana, después de acusar al presidente del Gobierno de intentar nacionalizar a más de dos millones de extranjeros, descendientes de españoles que no han pisado territorio nacional como maniobra electoral para continuar cuatro años más en el Palacio de La Moncloa, en un momento en el que todas las encuestas auguran a Sánchez una derrota electoral.

Esta Ley de Nietos, impulsada por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, ha sido muy polémica desde el primer momento debido a las altas sospechas de que tiene como fin manipular el censo electoral para decantar las próximas elecciones generales que pueden decidirse por un puñado de votos.

En este sentido, más de 2,5 millones de extranjeros ya han realizado los trámites necesarios para obtener el pasaporte español por la vía de esta ley de memoria democrática que va a permitir votar en las próximas elecciones generales a muchos hijos y nietos de españoles de origen nacidos en el extranjero que perdieron o renunciaron a la nacionalidad en determinados supuestos vinculados al exilio.

Más de medio millón de nuevos votantes

Según admitió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita realizada al Consulado General de España en México, uno de los países que más solicitudes ha registrado, ya se han aprobado más de medio millón de expedientes. Dicho de otra forma, el Gobierno ya ha dado el pasaporte español a más de medio millón de extranjeros con esta ley de nietos.

¿Y de dónde proceden? Pues principalmente de países como Argentina, México, Cuba, países donde el Gobierno mantiene aliados que mantienen estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones como son las estructuras chavistas y kirchneristas o el castrismo de Cuba, además de la polémica dirigente Claudia Sheimbaum en México. "Millones de votos donde no habrá interventores ni custodia de los sobres", denunció Abascal en el Congreso, votos que pueden ser decisivos para colocar de nuevo en La Moncloa a Sánchez.

Sin duda, el país con más beneficiados es Argentina. Y es que solo los cinco consulados españoles en este país concentran alrededor del 40 % de todas las solicitudes. De hecho, el senador socialista César Mogo, responsable del PSOE en el Exterior, enviado en los últimos meses a distintos países de Sudamérica para explicar cómo iban los avances, dijo que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto "que el 95 % de ciudades españolas".

"Usted trata de alterar la sentencia definitiva, la de los españoles en las urnas, maniobrando para mantenerse fraudulentamente en el poder robando las elecciones", alertó el jefe de Vox, que advirtió al Partido Popular de que "no está hecho aún", recordando el fiasco de las elecciones del 23 de julio de 2023, en el que la derecha se quedó a cuatro escaños de gobernar con la sospecha de la manipulación del voto por correo aún en el aire.