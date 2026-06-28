Nueva oleada de pateras en Baleares con más de 200 inmigrantes llegando a las costas durante el fin de semana

Un goteo incesante de embarcaciones ha vuelto a poner en jaque a los servicios de rescate de Baleares durante las últimas 48 horas, dejando un balance de más de doscientos inmigrantes interceptados y la necesidad de activar un complejo dispositivo de evacuación aérea para trasladar al hospital a tres mujeres embarazadas.

La presión migratoria en la ruta argelina mantiene su presión en el archipiélago, consolidando especialmente a las islas Pitiusas y Cabrera como puntos calientes de recepción en el Mediterráneo occidental, sumando ya 150 inmigrantes llegados a Ibiza y Formentera desde el pasado viernes.

El episodio más crítico de las últimas jornadas se vivió a última hora de la tarde del sábado en el Faro n'Ensiola, ubicado en la escarpada costa de la isla de Cabrera. Allí fueron localizados 27 inmigrantes de origen subsahariano que acababan de tocar tierra. La presencia de tres mujeres embarazadas entre el grupo obligó a desplegar un operativo de emergencia coordinado entre Salvamento Marítimo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate en Montaña y una unidad de helicópteros del instituto armado, que se encargó de evacuar a las embarazadas de urgencia hasta el hospital de Son Espases en Mallorca.

Este rescate en Cabrera cerró un sábado especialmente intenso en el que llegaron a las islas un total de 102 inmigrantes repartidos en seis pateras. Sin embargo, el grueso de las operaciones se ha concentrado en las Pitiusas (Ibiza y Formentera), que desde el viernes y hasta este domingo acumulan un total de 152 inmigrantes arribados a sus costas.

El balance total en lo que va de año se eleva ya a 2.632 inmigrantes interceptados a bordo de 139 pateras en el conjunto de Baleares, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. Las islas mantienen así una tendencia significativa de llegadas tras un año anterior que cerró con un repunte histórico de 7.321 personas a bordo de 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un incremento del 24,5% respecto al ejercicio previo.