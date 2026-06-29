El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la causa en la que investiga los presuntos amaños de contratos del ente público a cambio de mordidas.

Pedraz comenzó investigando los amaños en contratos por parte del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. La propia investigación le ha llevado a destapar las presuntas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE convirtiendo el caso en una macrocausa de corrupción en la que ahora añade a otros 25 imputados.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, entre los 25 nuevos investigados se encuentra la actual presidenta de la SEPI; así como varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda.

"Del examen conjunto de las cinco operativas analizadas se desprende, al menos de forma indiciaria, la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales", destaca la Fiscalía Anticorrupción en un escrito que Pedraz hace suyo para llevar a cabo las nuevas imputaciones.

Entre estas también se encuentra el expresidente de ENUSA, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Asimismo, el juez instructor cita como investigados a numerosos altos cargos repartidos por numerosas instituciones públicas como la exconsejera de Medioambiente de Castilla-La Mancha y ahora directora corporativa de ENUSA, Rosario Arévalo; al directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo de Isdefe, Teresa Castillo Pasalodos; o el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, José Ramón Sempere Vera.

El magistrado identifica otros seis cargos o excargos de la SEPI para los que ha encontrado indicios suficientes de delito: Julián Mateos Aparicio Prieto; Miguel Ángel Figueroa Teva; Miguel Ángel Santiago Mesa; Carlos López de las Heras; Rosario Martín Manzanedo; y Fernando Albert Aragón. Así, habría que sumarle la imputación de un alto cargo del Ministerio de Hacienda, María de la Concepción Ortiz Fuerte.

Además, se encuentran como imputados el expresidente de la empresa vasca Tubos Reunidos SA, Francisco Irazusta Rodríguez; y su subordinado Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Los nuevos investigados restantes son: Félix Azcona Lacarra, Antonio José Sánchez Campos, Carmelo Aznarez Pellicer –asesor fiscal de Santos Cerdán— y Juan Ignacio Fernández-Micheltorena

"Los indicios recabados apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, en la que los investigados principales, Vicente Fernández, Leire Díez, Antxon y Santos Cerdán habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros. Todo ello, como se ha expuesto, con la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas que se traen como investigados al procedimiento, pertenecientes bien al sector público o bien al sector privado", recoge el magistrado.

Por último, asegura que los hechos descritos son susceptibles de integrar la comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y organización criminal.